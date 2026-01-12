Crespo blinda elenco de crise e diz: 'No fim do dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos'

O São Paulo vive momento de crise. Após uma temporada sem títulos em 2025 e um início de 2026 com problemas políticos e a primeira derrota no Campeonato Paulista, a situação do clube é delicada. Neste domingo (11), o técnico Hernán Crespo admitiu a fase turbulenta do time, mas busca proteger o elenco. A equipe perdeu para o Mirassol na estreia do Paulistão.

Após a partida, Crespo avaliou a atuação do time. O treinador argentino afirmou ser positivo não ter tido jogadores lesionados no jogo. Ele reconheceu a vitória do adversário, considerando o resultado maior que o desempenho em campo.

Na coletiva de imprensa, o técnico foi questionado sobre a crise política no clube. O presidente Júlio Casares está no centro de polêmicas. Ele enfrentará votação de impeachment na próxima sexta-feira (16).

Crespo comenta crise política e defende elenco

Crespo descreveu o aspecto político como muito sensível. Ele destacou sua obrigação de proteger o time, enfatizando que o São Paulo é maior que todos. O técnico busca preservar o elenco, mesmo ciente da necessidade de reforços. Muitos jogadores deixaram o clube.

Sobre a chegada de novos atletas, Crespo confirmou contato com a direção. A diretoria trabalha na busca por contratações. O técnico busca analisar possibilidades de reforços para ajudar o time. Ele afirmou ser uma situação difícil, conhecida por todos.

Paulistão 2026: São Paulo é o único grande derrotado

O São Paulo foi o único time considerado grande no estado a perder na estreia do Paulistão 2026. O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira (15). A equipe enfrentará o São Bernardo no MorumBis.