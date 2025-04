Verstappen conquista, na Arábia Saudita, sua 2ª pole position da temporada da F1

Depois dos treinos livres, a McLaren era a grande aposta para ampliar seu domínio no circuito de rua de Jeddah e conquistar a primeira fila do GP da Arábia Saudita neste sábado. O líder do campeonato, Lando Norris, porém, errou, parou no muro e larga apenas na 10ª colocação. Oscar Piastri sai apenas na segunda posição. A pole position ficou com Max Verstappen, da Red Bull, que larga na frente pela segunda vez na temporada. O holandês conseguiu sua 42ª pole na carreira com o cronômetro já zerado.

O brasileiro Gabriel Borboleto, após enfrentar problemas nos treinos livres, errou na classificação e larga na 20ª e última posição na quinta prova da temporada. O alemão Nico Hülkenberg, companheiro de Borboleto na Sauber, também foi mal e larga em 18º

Verstappen foi o mais rápido no Q1, pelos dois pilotos da McLaren: Norris foi o segundo e Piastri o terceiro. Os três foram os únicos a andar abaixo de 1min28s00. .

Gabriel Bortoleto terminou na 20ª e última posição, mesma colocação do primeiro treino livre. O brasileiro teve um problema de vazamento de combustível em seu Sauber e não participou da segunda sessão, único treino realizado à noite, horário da classificação e da corrida. Bortoleto já havia dito que era o treino mais representativo para a classificação.

A Sauber optou, então, por trocar o chassi do carro de Bortoleto, para evitar novos problemas. O brasileiro ficou focado nas simulações de corrida no terceiro e último treino livre, colocando os pneus macios apenas nos minutos finais para poucas voltas rápidas.

"É bem ruim, sendo bem sincero. Cometi um erro", reconheceu Bortoleto à Band. Ele explicou que pegou o vácuo de Verstappen e freou no trecho correto, mas com uma velocidade cerca de 10 km/h maior. Ele rodou na última tentativa de volta rápida. Também ficaram de fora do Q2: Esteban Ocon (19º), Nico Hülkenberg (18º), Jack Doohan (17º) e Lance Stroll (16º).

No Q2, Verstappen, Norris e Piastri foram novamente os mais rápidos, mas desta vez com Norris e Verstappen trocando as posições. Os cinco pilotos que não avançaram para a parte final da classificação foram Oliver Bearman, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Liam Lawson e Alexander Albon.

Logo na última parte da classificação, foi acionada bandeira vermelha após Norris acertar o muro na curva 5. Piastri foi o único a registrar volta rápida até naquele momento com 1min27s560. Na retomada da sessão, Verstappen foi 1 milésimo mais rápido do que o piloto da McLaren.

Na sequência George Russell marcou o recorde da pista, com 1min27s407. Batido novamente por Piastri (1min27s304) e, com o crônometro zerado, por Verstappen com 1min27s294.

Confira o grid de largada do GP da Arábia Saudita de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s294 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min27s304 3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min27s407 4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s670 5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min27s866 6º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min28s164 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s201 8º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min28s204 9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min28s367 10º - Lando Norris (ING/McLaren), sem tempo -------------------------------------------------------- 11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min28s109 12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min28s191 13º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min28s303 14º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min28s418 15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min28s648 -------------------------------------------------------- 16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s645 17º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min28s739 18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min28s782 19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min29s092 20º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min29s462D