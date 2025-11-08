Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Correção: Fla fecha acordo com agência da Conmebol para experiências com torcedores no Maracanã

Estadão Conteúdo

A nota enviada no dia 31 de outubro de 2025 contém um erro de informação. A parceria é para jogos no Maracanã. Segue a versão corrigida:

O Flamengo fechou uma parceria com a Absolut Sport, agência global de viagens no esporte, até 2027 para oferecer experiências consideradas "premium" para seus torcedores em jogos no Maracanã.

Com os pacotes licenciados, os torcedores rubro-negros terão direito a ingressos oficiais nos principais setores do estádio, transfers credenciados de ida e volta dos locais selecionados ao Maracanã; acesso a condições exclusivas na contratação de acomodações dentro e fora do Rio de Janeiro e brindes oficiais do clube.

Os primeiros produtos já estão disponíveis para os rubro-negros nos primeiros jogos de novembro, contra Sport (1º) e Santos (9), ambos pelo Campeonato Brasileiro. As opções incluem entradas para os setores Oeste Inferior, Fla+ e Maracanã Mais, além de transporte credenciado para o estádio.

Para essas partidas, os pacotes variam de R$400 a R$950.

Todas as alternativas incluem ingresso oficial e transporte credenciado de ida e volta para o estádio. Há três opções de serviço: o Oeste Inferior, o Espaço Fla+ (buffet; Chopp e bebidas não alcoólicas liberados) e Maracanã Mais (assento marcado, buffet e bebidas não alcoólicas liberados).

"Estaremos presentes do primeiro contato ao pós-jogo, combinando paixão, inteligência e tecnologia para garantir uma operação sem falhas. Estamos alinhados com a gestão do clube para oferecer um serviço de excelência", afirma Harry Collecta, Co-Fundador da Absolut Sport. "Nossa primeira grande operação no continente foi justamente a final da Libertadores em Lima, em 2019, quando levamos centenas de flamenguistas rumo à Glória Eterna. Trabalharemos para repetir memórias como essa", lembra.

Informações para a final da Libertadores, em Lima A Absolut Sport renovou, recentemente, um acordo para ser a agência de viagens oficial da Conmebol. Por este contrato, a empresa também oferece pacotes para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima.

Para a decisão continental, os pacotes começam com o valor de R$ 3.600, mas que varia conforme a escolha do torcedor. Todos eles incluem ingressos oficiais e seguro viagem. Há opções na CAT2, na CAT1, no Hospitality CONMEBOL Libertadores Club (Bebidas inclusas e open food com gastronomia local; shows e ativações na área de hospitalidade; transfer regular ao estádio operado pela CONMEBOL) e no camarote compartilhado (serviço de snacks e bebidas incluso e banheiro exclusivo para cada camarote).

Caso o torcedor queira, pode escolher ainda entre seis opções de hotel, que variam de 3 a 5 estrelas. Há ainda a possibilidade de contratar voos saindo de SP ou do Rio - a ida de ambos ocorre no dia 28/11 e o retorno no dia 30/11.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

patrocínio

Maracanã
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição

07.11.25 17h39

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026

Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano

08.11.25 8h30

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

FIM DE JOGO

Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B

O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio

08.11.25 18h19

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda