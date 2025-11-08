Correção: Fla fecha acordo com agência da Conmebol para experiências com torcedores no Maracanã Estadão Conteúdo 08.11.25 23h02 A nota enviada no dia 31 de outubro de 2025 contém um erro de informação. A parceria é para jogos no Maracanã. Segue a versão corrigida: O Flamengo fechou uma parceria com a Absolut Sport, agência global de viagens no esporte, até 2027 para oferecer experiências consideradas "premium" para seus torcedores em jogos no Maracanã. Com os pacotes licenciados, os torcedores rubro-negros terão direito a ingressos oficiais nos principais setores do estádio, transfers credenciados de ida e volta dos locais selecionados ao Maracanã; acesso a condições exclusivas na contratação de acomodações dentro e fora do Rio de Janeiro e brindes oficiais do clube. Os primeiros produtos já estão disponíveis para os rubro-negros nos primeiros jogos de novembro, contra Sport (1º) e Santos (9), ambos pelo Campeonato Brasileiro. As opções incluem entradas para os setores Oeste Inferior, Fla+ e Maracanã Mais, além de transporte credenciado para o estádio. Para essas partidas, os pacotes variam de R$400 a R$950. Todas as alternativas incluem ingresso oficial e transporte credenciado de ida e volta para o estádio. Há três opções de serviço: o Oeste Inferior, o Espaço Fla+ (buffet; Chopp e bebidas não alcoólicas liberados) e Maracanã Mais (assento marcado, buffet e bebidas não alcoólicas liberados). "Estaremos presentes do primeiro contato ao pós-jogo, combinando paixão, inteligência e tecnologia para garantir uma operação sem falhas. Estamos alinhados com a gestão do clube para oferecer um serviço de excelência", afirma Harry Collecta, Co-Fundador da Absolut Sport. "Nossa primeira grande operação no continente foi justamente a final da Libertadores em Lima, em 2019, quando levamos centenas de flamenguistas rumo à Glória Eterna. Trabalharemos para repetir memórias como essa", lembra. Informações para a final da Libertadores, em Lima A Absolut Sport renovou, recentemente, um acordo para ser a agência de viagens oficial da Conmebol. Por este contrato, a empresa também oferece pacotes para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima. Para a decisão continental, os pacotes começam com o valor de R$ 3.600, mas que varia conforme a escolha do torcedor. Todos eles incluem ingressos oficiais e seguro viagem. Há opções na CAT2, na CAT1, no Hospitality CONMEBOL Libertadores Club (Bebidas inclusas e open food com gastronomia local; shows e ativações na área de hospitalidade; transfer regular ao estádio operado pela CONMEBOL) e no camarote compartilhado (serviço de snacks e bebidas incluso e banheiro exclusivo para cada camarote). Caso o torcedor queira, pode escolher ainda entre seis opções de hotel, que variam de 3 a 5 estrelas. Há ainda a possibilidade de contratar voos saindo de SP ou do Rio - a ida de ambos ocorre no dia 28/11 e o retorno no dia 30/11. 