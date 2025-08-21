Correção: Bia Haddad desperdiça oportunidades e cai na estreia em Monterrey diante de Bouzkova Estadão Conteúdo 21.08.25 8h18 A nota enviada anteriormente contém dois erros no primeiro parágrafo. Bia Haddad voltou ao Top 20 da WTA e disputou o WTA 500. Segue a versão corrigida: A volta ao Top 20 do ranking da WTA era uma motivação a mais para Beatriz Haddad Maia no Torneio de Monterrey, no México, antes da disputa do US Open - começa no domingo. Mas a brasileira não aproveitou as tantas chances de quebras no WTA 500 e, pela segunda vez no ano, cai em uma estreia diante da checa Marie Bouzkova, nesta quarta-feira, por 6/3 e 6/4. São quatro derrotas seguidas no primeiro jogo após Wimbledon. Em maio, as tenistas se enfrentaram no WTA 1000 de Roma também na abertura da competição e com outro triunfo da checa, em dia no qual nada deu certo para Bia Haddad, que levou 6/0 e 6/3. Antes, a brasileira vinha de quatro triunfos consecutivos contra a europeia. Bia Haddad agora embarca para Nova York, onde disputa o último Grand Slam do ano em temporada na qual amargou diversas quedas em estreias e espera fechar espantando a má impressão deixada em quadras por todo o mundo. A 20ª do mundo ainda não sabe quem enfrentará. A brasileira até começou melhor o primeiro set e teve duas oportunidades de quebrar o serviço de Bouzkova e não aproveitou. A tônica se repetiu no sétimo game, novamente com a brasileira frustrada por não aproveitar as chances para derrubar o serviço e abrir frente no marcador. Para piorar, a checa cresceu na parcial e pressionou bastante o saque da brasileira no oitavo game. Bia se safou duas vezes, mas no terceiro break point, acabou ficando em desvantagem de 5 a 3. Sem forças para reagir, perdeu a parcial por 6 a 3. O segundo set parecia uma repetição da parcial inicial. Logo no segundo game, depois de fazer 1 a 0, Bia Haddad teve dois break points para abrir boa vantagem e não conseguiu derrubar o serviço de Bouzkova. Após enorme trabalho para confirmar seu primeiro game, a checa cresceu e aproveitou momento de desconcentração de uma desanimada Bia Haddad e virou para 4 a 1, aproveitando suas oportunidades de quebra. A brasileira precisou de oito oportunidades para, enfim, conseguir derrubar o serviço da checa. A necessidade de uma segunda quebra para voltar à partida acabou trazendo uma pressão extra à brasileira, que até salvou um match point no serviço do Bouzkova. No fim, 6 a 4 para a checa e mais uma queda precoce no ano de Bia Haddad. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Torneio de Monterrey Bia Haddad Marie Bouzkova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro 21.08.25 9h14 SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 violência Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas 21.08.25 0h17 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Vitória Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio Time rubro-negro repete triunfo sobre o Colorado e garante vaga nas quartas de final do torneio continental 21.08.25 0h02