Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Coritiba acerta contratação de Fernando Seabra, ex-Cruzeiro e Red Bull Bragantino, para 2026

Estadão Conteúdo

O Coritiba confirmou, neste domingo (07), a contratação do técnico Fernando Seabra, que assinou contrato após os últimos ajustes burocráticos. O acordo já estava verbalmente definido desde a última semana e foi selado depois que as tratativas com Roger Machado não avançaram.

Sem acordo também com Mozart, o time paranaense optou pelo treinador que mais agradou ao departamento de futebol e à SAF.

Seabra chega ao clube com a reputação de profissional estudioso, alinhado ao estilo de trabalho que o Coritiba busca para os próximos anos.

O comandante atua com metodologias modernas e já tem experiência em projetos semelhantes, como Cruzeiro e Red Bull Bragantino, além de carregar destaque por dar espaço a jovens talentos, característica que encaixa com o plano alviverde de valorização da base.

Seu último trabalho foi no time paulista, onde atuou entre 2024 e 2025, acumulando 56 jogos e 18 vitórias, deixando o Bragantino em outubro deste ano.

A diretoria entende que o novo técnico pode ser peça-chave para um ciclo duradouro e estruturado, especialmente após o retorno à elite do futebol brasileiro.

Campeão da Série B de 2025, o Coritiba inicia 2026 com um calendário cheio: Campeonato Paranaense, Série A e Copa do Brasil, competições nas quais Seabra terá a missão de consolidar a evolução técnica do time e gerir o elenco multicategórico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Coritiba

Fernando Seabra
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

futebol

Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história'

Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense

08.12.25 9h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda