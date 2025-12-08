Coritiba acerta contratação de Fernando Seabra, ex-Cruzeiro e Red Bull Bragantino, para 2026 Estadão Conteúdo 08.12.25 11h28 O Coritiba confirmou, neste domingo (07), a contratação do técnico Fernando Seabra, que assinou contrato após os últimos ajustes burocráticos. O acordo já estava verbalmente definido desde a última semana e foi selado depois que as tratativas com Roger Machado não avançaram. Sem acordo também com Mozart, o time paranaense optou pelo treinador que mais agradou ao departamento de futebol e à SAF. Seabra chega ao clube com a reputação de profissional estudioso, alinhado ao estilo de trabalho que o Coritiba busca para os próximos anos. O comandante atua com metodologias modernas e já tem experiência em projetos semelhantes, como Cruzeiro e Red Bull Bragantino, além de carregar destaque por dar espaço a jovens talentos, característica que encaixa com o plano alviverde de valorização da base. Seu último trabalho foi no time paulista, onde atuou entre 2024 e 2025, acumulando 56 jogos e 18 vitórias, deixando o Bragantino em outubro deste ano. A diretoria entende que o novo técnico pode ser peça-chave para um ciclo duradouro e estruturado, especialmente após o retorno à elite do futebol brasileiro. Campeão da Série B de 2025, o Coritiba inicia 2026 com um calendário cheio: Campeonato Paranaense, Série A e Copa do Brasil, competições nas quais Seabra terá a missão de consolidar a evolução técnica do time e gerir o elenco multicategórico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Coritiba Fernando Seabra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40