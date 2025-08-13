Capa Jornal Amazônia
Corinthians: Yuri Alberto passa por cirurgia e pode perder Dérbi e quartas da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

O atacante Yuri Alberto passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira, 13, e deve desfalcar o Corinthians por cerca de um mês. Conforme informado pelo clube, ele sentiu dores abdominais na noite de terça e teve de ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Submetido aos cuidados do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayeres, foi diagnosticado com hérnia inguinal após exames de imagem, por isso a necessidade de operação. O jogador de 24 anos deve receber alta médica na quinta-feira, mas ainda não volta aos treinamentos.

A tendência é que ele não jogue partidas importantes, como o Dérbi do dia 31 de agosto, pelo Brasileirão, e o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na semana do dia 27. A depender da recuperação, poder ser desfalque também no jogo de volta, na semana do dia 11 de setembro.

O zagueiro Gustavo Henrique teve o mesmo problema mais cedo neste ano. Passou por cirurgia no dia 2 de maio e só voltou a jogar em 12 de julho. A hérnia inguinal é uma protuberância visível em que o tecido mole, parte do intestino, se projeta por meio de uma fraqueza nos músculos abdominais. O lateral-esquerdo Hugo teve o mesmo diagnóstico em 17 de julho, também foi operado e ainda não foi liberado pelo departamento médico para retornar.

Um dos nomes mais importantes e decisivos do elenco alvinegro, Yuri Alberto se junta a outras duas peças fundamentais no departamento médico. André Carrillo passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e só deve voltar em 2026, enquanto Memphis Depay deve perder muitos jogos por lesão muscular de grau 2 na coxa.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Yuri Alberto

cirurgia
