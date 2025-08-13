Corinthians: Yuri Alberto passa por cirurgia e pode perder Dérbi e quartas da Copa do Brasil Estadão Conteúdo 13.08.25 11h38 O atacante Yuri Alberto passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira, 13, e deve desfalcar o Corinthians por cerca de um mês. Conforme informado pelo clube, ele sentiu dores abdominais na noite de terça e teve de ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Submetido aos cuidados do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayeres, foi diagnosticado com hérnia inguinal após exames de imagem, por isso a necessidade de operação. O jogador de 24 anos deve receber alta médica na quinta-feira, mas ainda não volta aos treinamentos. A tendência é que ele não jogue partidas importantes, como o Dérbi do dia 31 de agosto, pelo Brasileirão, e o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na semana do dia 27. A depender da recuperação, poder ser desfalque também no jogo de volta, na semana do dia 11 de setembro. O zagueiro Gustavo Henrique teve o mesmo problema mais cedo neste ano. Passou por cirurgia no dia 2 de maio e só voltou a jogar em 12 de julho. A hérnia inguinal é uma protuberância visível em que o tecido mole, parte do intestino, se projeta por meio de uma fraqueza nos músculos abdominais. O lateral-esquerdo Hugo teve o mesmo diagnóstico em 17 de julho, também foi operado e ainda não foi liberado pelo departamento médico para retornar. Um dos nomes mais importantes e decisivos do elenco alvinegro, Yuri Alberto se junta a outras duas peças fundamentais no departamento médico. André Carrillo passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e só deve voltar em 2026, enquanto Memphis Depay deve perder muitos jogos por lesão muscular de grau 2 na coxa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Yuri Alberto cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma divida conquistada em 2024 13.08.25 12h40 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Futebol Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4 13.08.25 11h58 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Papão Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá 13.08.25 10h26