Corinthians usa reservas no Brasileirão, busca empate e complica a vida de Tite no Cruzeiro

Estadão Conteúdo

O Corinthians viu na noite desta quarta-feira o roteiro das últimas partidas se repetir. No Mineirão, o time alvinegro, atuando majoritariamente com suplentes, não teve uma exibição convincente, mas demonstrou força para buscar o empate por 1 a 1 e, por pouco, não saiu de campo como vencedor, diante do Cruzeiro, de Tite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida contou com um espectador ilustre em um camarote. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou o duelo no estádio na capital mineira.

O Corinthians soma seu sétimo ponto no torneio nacional e continua brigando na parte de cima da tabela. O Cruzeiro, instável, tem apenas dois pontos e está na zona de rebaixamento.

É compreensível a preferência do Corinthians pela disputa do título estadual em relação a uma rodada inicial do Brasileirão e o uso de um time alternativo em Belo Horizonte. No entanto, chama a atenção a sequência de atuações limitadas da equipe alvinegra. São três jogos sendo inferior ao adversário na maior parte do tempo. Adversários de distintos calibres: Athletico-PR, Portuguesa e Cruzeiro.

Nem sempre a vontade ou acreditar em reviravoltas serão o suficiente para ganhar títulos. Na bola, no momento, o Corinthians está devendo e nesta noite contou com uma expulsão para se encontrar em campo e conquistar o empate.

O Corinthians agora volta suas atenções para as semifinais do Paulistão. No sábado, às 20h30, a equipe alvinegra visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o Cruzeiro duela com o Pouso Alegre na partida de volta da semi do Campeonato Mineiro. A partida de ida terminou com triunfo celeste por 2 a 1. O jogo está marcado para sábado, às 18h30, no Mineirão.

O primeiro gol do jogo não demorou a sair. Logo aos 9 minutos, o Cruzeiro tramou boa jogada pela direita. Matheus Pereira foi mais ligeiro que os companheiros de time e do que os marcadores corintianos, começou e terminou o lance. O meia carregou a bola da entrada da área até a meia lua e encheu o pé para colocar o time celeste em vantagem com um chute cruzado.

A partida ficou morna na sequência do primeiro tempo até que aos 39, o Cruzeiro balançou a rede em mais uma jogada de Matheus Pereira, dessa vez concluída por Kaio Jorge. No entanto, o lance foi impugnado pela arbitragem por impedimento do atacante.

Na volta do intervalo, Dorival sacou mais um titular do Corinthians: Breno Bidon. A alteração fez o Cruzeiro se sentir ainda mais cômodo no jogo em busca de ampliar o marcador.

A partir dos 25 minutos, o Corinthians tentou tomar as rédeas do jogo e controlar a posse de bola. Dorival Júnior colocou Memphis no jogo. O holandês deu nova fluidez ao conjunto alvinegro.

Aos 35, o cruzeirense William tentou impedir a progressão de Allan pela ponta esquerda e cometeu falta. Como já tinha amarelo, o lateral recebeu o segundo cartão e foi expulso. No lance seguinte, o Corinthians teve um escanteio a seu favor. Garro cruzou na medida para João Pedro Tchoca, de cabeça, igualar o placar, aos 37.

Em vantagem numérica em campo, o Corinthians passou a empilhar chances de virar o jogo. Mas o tempo escasso impediu que a partida terminasse com triunfo corintiano.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 CORINTHIANS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Christian (Arroyo) e Kaio Jorge (Bruno Rodrigues). Técnico: Tite.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Milans, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Angileri; Breno Bidon (Dieguinho), Raniele (André), Charles (Rodrigo Garro) e Carrillo; Vitinho (Allan) e Pedro Raul (Memphis). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Matheus Pereira, aos 9 minutos do 1º tempo; João Pedro Tchoca, aos 37 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Romero, Angileri, Carrillo e André Ramalho.

CARTÃO VERMELHO - William.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA: R$ 1.155.377,50.

PÚBLICO: 20.267 torcedores.

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

