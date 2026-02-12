Corinthians tenta rescindir com Martínez após jogador se reapresentar com lesão no joelho Estadão Conteúdo 12.02.26 15h08 O Corinthians estuda uma maneira de rescindir o contrato do volante José Martínez depois de o jogador se reapresentar com grave lesão no joelho esquerdo. Os departamentos jurídico e financeiro se reuniram nesta quarta-feira, 11, para entender a viabilidade da saída do jogador sem que o clube seja prejudicado. A diretoria tenta uma rescisão amigável com os representantes do atleta. A informação foi divulgada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo Estadão. Martínez passou por exames no CT Joaquim Grava e foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O tempo de recuperação para a grave lesão é de seis a oito meses e o atleta dificilmente entra em campo em 2026. O diagnostico gerou um mal-estar com a diretoria e a comissão técnica, que alegaram não terem sido comunicados por Martínez sobre a lesão. O venezuelano se reapresentou ao Corinthians somente na última sexta-feira, 7, com mais de um mês além do período de férias. O atraso ocorreu por questões burocráticas relacionadas à regularização do visto de trabalho do jogador, que teve de solicitar um novo passaporte. A ausência de Martínez irritou a diretoria e o técnico Dorival Júnior chegou a reclamar publicamente do caso. "Todos nós temos problemas, meu passaporte está vencendo daqui a seis meses. Já teria que ter acontecido (a renovação) lá atrás." Imagens de Martínez participando de partidas de futebol na várzea durante as férias circularam nas redes sociais após a lesão do volante vir à tona. Torcedores chegaram a questionar a possibilidade de uma rescisão por justa causa, mas a legislação obriga o clube a pagar integralmente o salário do jogador independentemente se o atleta machucou-se nas férias. Martínez perdeu nove partidas desde o início da temporada, incluindo a vitória sobre o Flamengo na decisão da Supercopa Rei, no mané Garrincha, em Brasília. O Corinthians se movimenta no mercado de transferências e já anunciou a contratação de Allan, ex-Flamengo, para a posição de volante. A comissão técnica também conta, para a função, com Raniele, André Luiz, Carrillo e Breno Bidon. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Martínez lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 Futebol Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia Equipes se enfrentam no domingo (15) pela última rodada da primeira fase do Parazão 2026. 12.02.26 12h52 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32