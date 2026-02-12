Corinthians tenta rescindir com Martínez após jogador se reapresentar com lesão no joelho

O Corinthians estuda uma maneira de rescindir o contrato do volante José Martínez depois de o jogador se reapresentar com grave lesão no joelho esquerdo. Os departamentos jurídico e financeiro se reuniram nesta quarta-feira, 11, para entender a viabilidade da saída do jogador sem que o clube seja prejudicado.

A diretoria tenta uma rescisão amigável com os representantes do atleta. A informação foi divulgada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo Estadão.

Martínez passou por exames no CT Joaquim Grava e foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O tempo de recuperação para a grave lesão é de seis a oito meses e o atleta dificilmente entra em campo em 2026.

O diagnostico gerou um mal-estar com a diretoria e a comissão técnica, que alegaram não terem sido comunicados por Martínez sobre a lesão. O venezuelano se reapresentou ao Corinthians somente na última sexta-feira, 7, com mais de um mês além do período de férias. O atraso ocorreu por questões burocráticas relacionadas à regularização do visto de trabalho do jogador, que teve de solicitar um novo passaporte.

A ausência de Martínez irritou a diretoria e o técnico Dorival Júnior chegou a reclamar publicamente do caso. "Todos nós temos problemas, meu passaporte está vencendo daqui a seis meses. Já teria que ter acontecido (a renovação) lá atrás."

Imagens de Martínez participando de partidas de futebol na várzea durante as férias circularam nas redes sociais após a lesão do volante vir à tona. Torcedores chegaram a questionar a possibilidade de uma rescisão por justa causa, mas a legislação obriga o clube a pagar integralmente o salário do jogador independentemente se o atleta machucou-se nas férias.

Martínez perdeu nove partidas desde o início da temporada, incluindo a vitória sobre o Flamengo na decisão da Supercopa Rei, no mané Garrincha, em Brasília. O Corinthians se movimenta no mercado de transferências e já anunciou a contratação de Allan, ex-Flamengo, para a posição de volante. A comissão técnica também conta, para a função, com Raniele, André Luiz, Carrillo e Breno Bidon.