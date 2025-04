Corinthians retoma conversas por Dorival após Tite desistir de acordo com clube

O Corinthians continua em busca de um treinador para suceder Ramón Díaz, demitido na última quinta-feira. A diretoria voltou as atenções para a contratação de Dorival Junior após Tite desistir do acordo que tinha para retornar ao clube após nove anos e anunciar uma pausa na carreira.

Dorival está em Florianópolis, Santa Catarina, onde passou a Páscoa. O Corinthians procurou os representantes do treinador durante o feriado, mas as conversas não avançaram e uma proposta oficial não foi apresentada. A diretoria colocou a negociação "em espera" e consultou Tite sobre a possibilidade de assumir o clube.

Em um primeiro momento, Tite não sinalizou se aceitaria ou não a proposta e pediu um tempo para pensar. A situação avançou nas últimas horas e, por isso, Dorival saiu da pauta. Entretanto, a diretoria foi pega de surpresa com a recusa e precisou voltar à opção anterior.

A negociação com Dorival é considerada difícil. Isso porque o treinador de 62 anos não pretendia aceitar ofertas neste momento. Ele chegou a ser especulado no Santos, que demitiu Pedro Caixinha e ainda busca treinador, e no São Paulo, cujo técnico Luis Zubeldía não consegue arrefecer a pressão por um melhor desempenho da equipe.

O Corinthians tinha a expectativa de ter Tite à beira do gramado já no duelo diante do Racing de Montevidéu, do Uruguai, na quinta-feira, na Neo Química Arena. Por isso, tem pressa para dar um desfecho nas tratativas com Dorival.

Dorival Junior foi demitido da seleção em 28 de março, três dias depois de o Brasil sofrer dura goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele ficou 14 meses no cargo e teve um aproveitamento de 58%.