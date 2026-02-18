Corinthians rescinde com José Martínez e prevê economia de R$ 7,4 milhões em salários

José Martínez não é mais jogador do Corinthians. O volante rescindiu seu contrato com o clube nesta segunda-feira, 17, e a saída do atleta de 31 anos deve ser oficializada nas próximas horas. Após uma semana de conversas com os representantes do atleta, as partes chegaram a um comum acordo para o fim do vínculo de maneira amigável.

O Corinthians vai pagar 30% dos salários de Martínez até o fim de 2026 e vai arcar com os custos da cirurgia para reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo do atleta.

O Estadão apurou que Martínez, que tinha contrato até dezembro de 2027, recebia um salário mensal de aproximadamente R$ 390 mil. Agora, o jogador vai receber R$ 117 mil até o fim do ano. Desta maneira, o Corinthians irá economizar cerca de R$ 7,4 milhões com a folha salarial. O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida total de R$ 2,8 bi, e iniciou a temporada com o objetivo de diminuir os custos no dia a dia.

O volante se reapresentou ao Corinthians somente no dia 7 de fevereiro, mais de um mês além do período de férias. O atraso ocorreu por questões burocráticas relacionadas à regularização do visto de trabalho do jogador, que teve de solicitar um novo passaporte.

A ausência de Martínez irritou a diretoria, e o técnico Dorival Júnior chegou a reclamar publicamente do caso. A gota d'água para a rescisão foi o diagnóstico da grave lesão no joelho esquerdo. O tempo de recuperação para a ruptura do LCA é de seis a oito meses, e o atleta dificilmente entra em campo em 2026.

Imagens de Martínez participando de partidas de futebol na várzea durante as férias circularam nas redes sociais após a lesão do volante vir à tona. Uma rescisão por justa causa chegou a ser avaliada pelo departamento jurídico, mas, como a legislação obriga o clube a pagar integralmente o salário do jogador, independentemente se o atleta machucou-se nas férias, a abordagem escolhida foi uma saída em comum acordo.

Martínez ficou fora de 11 partidas desde o início da temporada, incluindo a vitória sobre o Flamengo na decisão da Supercopa Rei, no Mané Garrincha, em Brasília. O Corinthians se movimentou no mercado de transferências e anunciou a contratação de Allan, ex-Flamengo, para a posição de volante. A comissão técnica também conta, para a função, com Raniele, Charles, André Luiz, Carrillo e Breno Bidon.