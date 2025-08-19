Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians perde Martínez por fratura na mão e acende alerta em meio a série de desfalques

Estadão Conteúdo

O Corinthians recebeu mais uma notícia preocupante em sua rotina de treinos. Nesta terça-feira, o meio-campista José Martínez sofreu um trauma na mão esquerda e, após exames de imagem, foi diagnosticado com fratura no quarto metacarpo. O camisa 70 passará por cirurgia para correção da lesão, informou o clube em nota oficial.

Martínez é um dos jogadores mais utilizados por Dorival Júnior em 2025. Em 38 das 50 partidas disputadas pelo Corinthians no ano, o venezuelano esteve em campo, com um gol e duas assistências. Sua ausência representa não apenas a perda de um titular frequente, mas também um impacto na estrutura do meio-campo, setor já marcado por instabilidade ao longo da temporada.

O problema do camisa 70 amplia a lista de desfalques importantes. Yuri Alberto se recupera de cirurgia para correção de hérnia inguinal, enquanto Memphis Depay trata uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e ainda lida com uma virose. André Carrillo passou recentemente por operação no tornozelo esquerdo e o lateral Hugo também se recupera de procedimento cirúrgico para corrigir hérnia inguinal.

Com tantos nomes relevantes fora de combate, Dorival vê a pressão aumentar. A equipe ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e soma duas derrotas seguidas, a última delas em casa, para o Bahia, por 2 a 1. A distância para a zona de rebaixamento diminuiu, e a necessidade de reação imediata se impõe ao elenco.

O próximo compromisso será neste domingo, às 16h, em São Januário, contra o Vasco. O adversário chega embalado por uma goleada de 6 a 0 sobre o Santos, resultado que aumentou a confiança do time cruz-maltino e torna a missão corintiana ainda mais complexa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

futebol

Corinthians

Dorival Júnior

Esportes
