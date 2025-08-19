Corinthians perde Martínez por fratura na mão e acende alerta em meio a série de desfalques Estadão Conteúdo 19.08.25 21h33 O Corinthians recebeu mais uma notícia preocupante em sua rotina de treinos. Nesta terça-feira, o meio-campista José Martínez sofreu um trauma na mão esquerda e, após exames de imagem, foi diagnosticado com fratura no quarto metacarpo. O camisa 70 passará por cirurgia para correção da lesão, informou o clube em nota oficial. Martínez é um dos jogadores mais utilizados por Dorival Júnior em 2025. Em 38 das 50 partidas disputadas pelo Corinthians no ano, o venezuelano esteve em campo, com um gol e duas assistências. Sua ausência representa não apenas a perda de um titular frequente, mas também um impacto na estrutura do meio-campo, setor já marcado por instabilidade ao longo da temporada. O problema do camisa 70 amplia a lista de desfalques importantes. Yuri Alberto se recupera de cirurgia para correção de hérnia inguinal, enquanto Memphis Depay trata uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e ainda lida com uma virose. André Carrillo passou recentemente por operação no tornozelo esquerdo e o lateral Hugo também se recupera de procedimento cirúrgico para corrigir hérnia inguinal. Com tantos nomes relevantes fora de combate, Dorival vê a pressão aumentar. A equipe ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e soma duas derrotas seguidas, a última delas em casa, para o Bahia, por 2 a 1. A distância para a zona de rebaixamento diminuiu, e a necessidade de reação imediata se impõe ao elenco. O próximo compromisso será neste domingo, às 16h, em São Januário, contra o Vasco. O adversário chega embalado por uma goleada de 6 a 0 sobre o Santos, resultado que aumentou a confiança do time cruz-maltino e torna a missão corintiana ainda mais complexa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 FUTEBOL VÍDEO: Há 15 anos, Paysandu sofria a maior goleada da Série B e levava de 9 do Paulista Clube paraense foi goleado fora de casa e acabou rebaixado para a Série C na rodada seguinte 20.08.25 0h14 FUTEBOL Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção Enviada aos clubes nesta semana, a pré-lista tem Neymar como principal destaque 19.08.25 10h08 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16