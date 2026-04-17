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Corinthians perde mando de campo e tem jogadores suspensos por incidentes no Dérbi

O clube ainda pode recorrer ao Pleno do STJD e pedir o efeito suspensivo para liberar os atletas.

Estadão Conteúdo
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O goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, foi alvo de injúria racial por um torcedor que estava nas arquibancadas (Instagram @_carlosmiguel98)

A edição enviada anteriormente dizia que o jogo da próxima rodada pelo Brasileirão será na Neo Química Arena, neste sábado. Na verdade, o Corinthians visita o Vitória, em Salvador. Segue versão corrigida:

O Corinthians foi punido de diferentes maneiras, nesta sexta-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos incidentes no clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, em partida do Brasileirão. Entre as decisões, a 3ª Comissão Disciplinar aplicou multas que ultrapassam R$ 110 mil, perda de mando de campo e a suspensão de três jogadores. O clube ainda pode recorrer ao Pleno do STJD e pedir o efeito suspensivo para liberar os atletas.

O empate sem gols, válido pela 11ª rodada, foi marcado por expulsões e uma briga generalizada no espaço de acesso aos vestiários após o apito final. Pela confusão, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras receberam multa de R$ 20 mil cada.

O goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, foi alvo de injúria racial por um torcedor que estava nas arquibancadas. Por causa da ofensa racista, o Corinthians foi punido com a perda de um mando de campo e foi multado em R$ 80 mil. Após a partida, o clube soltou uma nota oficial repudiando o incidente, se solidarizou com o atleta alviverde e prometeu identificar o responsável às autoridades.

Outros R$ 10 mil foram aplicados ao Corinthians como sanção pelas invasões de um drone (que carregava um porco de pelúcia) e uma pipa que pousaram no gramado durante o jogo. O clube também foi multado em R$ 2 mil pelo atraso no início dos dois tempos da partida.

Expulso no clássico, Matheuzinho foi quem pegou o gancho mais pesado entre os jogadores que foram denunciados. O lateral-direito foi suspenso por quatro partidas por acertar um soco no rosto de Flaco López. O goleiro Hugo Souza também não escapou de punição e levou uma suspensão de duas partidas por declarações contra a arbitragem após o clássico.

Por sua vez, o volante André, que levou cartão vermelho por fazer gesto obsceno a Andreas Pereira, levou a punição mínima e vai desfalcar o Corinthians por apenas um jogo. O meia Breno Bidon e o preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos, denunciados pela confusão após a partida, foram absolvidos.

O Corinthians volta a campo neste sábado, 20h, para enfrentar o Vitória, em Salvador, em jogo da 12ª rodada do Brasileirão.

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