Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians oficializa renovação de R$ 1,3 bilhão com a Nike após 'flerte' com Adidas

Estadão Conteúdo

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 15, o acerto com a Nike para que a marca continue como patrocinador esportiva do clube até 2035. O atual contrato se encerraria ao final desta temporada e, ainda na gestão Augusto Melo, o clube negociava com a Adidas.

"A Nike vai muito além de ser nossa fornecedora. É uma parceira de muitos anos que faz parte da nossa história, que nos conhece, que está conosco nos momentos de glória e na construção da identidade que define o torcedor corintiano. Estamos muito felizes com a concretização do negócio e com o futuro da parceria", afirmou Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians.

Ao todo, como anunciado por Osmar Stabile no último mês, o Corinthians pode receber até R$ 1,3 bilhão pelo novo acordo. O contrato prevê pagamento de R$ 59 milhões por ano, praticamente o dobro do que recebia até então. Além disso, os vencimentos serão corrigidos anualmente - o que não ocorria no acordo anterior.

A projeção bilionária inclui variáveis com premiações, comercialização de produtos, entre outros pontos que não foram divulgados pelas partes. Em agosto, durante evento de inauguração do novo Terrão, Stabile pontuou que o Corinthians havia assinado o maior "contrato de camisas do futebol sul-americano". A empresa norte-americana patrocina o clube desde 2003, de forma ininterrupta.

Depois de perder outras equipes, o Corinthians se tornou o único parceiro da Nike no Brasil. Isso fez com que a Nike viabilizasse um acordo ao longo dos últimos meses. Vale ressaltar, no entanto, que a partir do próximo ano o Vasco também se junta ao rol de clube patrocinados pela Nike.

Após ter as tratativas paralisadas no início deste ano, em meio à negociação da gestão de Augusto Melo com a Adidas, as partes retomaram as conversas após a destituição do então presidente. À época, o clube chegou a ter em mãos uma proposta superior a R$ 1 bilhão.

No contrato firmado com a Nike, estava prevista um gatilho de renovação automático com o Corinthians, caso as partes não chegassem a um acordo pela extensão contratual. Ele foi ativado em 2024, passando a vigorar até 2029.

Por isso, caso o clube optasse por seguir com Adidas, o Corinthians poderia ter de arcar com uma briga judicial com a Nike. A gestão de Augusto Melo estava disposta a bancar a decisão, o que não ocorreu assim que Stabile assumiu interinamente.

"Caminhar com o Corinthians por mais de duas décadas é uma honra imensa para a marca", afirmou Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF, operador da FISIA, distribuidora oficial da Nike no Brasil. "Cada camisa, cada ativação e cada momento compartilhado reforçam nosso compromisso de seguir inovando e fortalecendo essa história juntos. Estamos prontos para continuar escrevendo novos capítulos grandiosos."

Ao longo das últimas duas décadas, a Nike promoveu diversas campanhas de marketing com o Corinthians. Entre elas, destacam-se coleções em homenagem a Ayrton Senna, Ronaldo Giovanelli, Sócrates, Ronaldo Fenômeno, entre outros. Além disso, a marca promoveu ações juntamente com a equipe feminina ("Respeita as mina") e de combate ao racismo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

renovação

Nike
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro

Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos.

15.08.25 20h49

Futebol

‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil

Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão

15.08.25 15h53

Adrenalina

David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato

15.08.25 15h16

Carlos Ferreira

Antônio Oliveira se aproxima dos números de Daniel Paulista

15.08.25 14h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B

Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos

14.08.25 22h03

Futebol

Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado

Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 

28.07.22 14h48

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B

Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.06.24 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda