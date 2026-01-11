Corinthians faz 3 a 0 na Ponte Preta e estreia no Paulistão com vitória tranquila em casa

O Corinthians começou a temporada com vitória tranquila em casa. O atual campeão da Copa do Brasil largou no Paulistão com triunfo de 3 a 0 sobre a Ponte Preta na tarde deste domingo. Os zagueiro Gustavo Henrique e André Ramalho e o jovem meio-campista volante André fizeram os gols que garantiram a estreia vitoriosa na Neo Química Arena. Ambos foram à rede no segundo tempo, etapa em que melhor jogou o time da casa.

A equipe alvinegra fez a primeira partida do ano sem boa parte de suas principais estrelas e zerado em reforços, situação que deve mudar nos próximos dias após a queda do transfer ban na Fifa. O zagueiro Gabriel Paulista será a primeira contratação anunciada. Ele assistiu à partida em um dos camarotes da arena.

Sem Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, Dorival usou o que tinha de melhor à disposição. Levou a campo, por exemplo, o meio-campista Breno Bidon, cobiçado por times do Brasil e do exterior. Cria da base, ele é tido como principal ativo do clube e pode render uma quantia significativa.

O Corinthians foi bastante superior à Ponte nos dois tempos e construiu o resultado com atuação segura. Foi pouco incomodado, dominou as ações e, se não tinha as três estrelas do ataque, o jeito foi balançar a rede com seus dois zagueiros zagueiro e um dos volantes.

Gustavo Henrique subiu mais que todos para abrir o placar de cabeça, aos oito. Aos 17, André, de 19 anos, fez quase sem querer o segundo gol na arena corintiana. Matheuzinho finalizou com força de dentro da área. O goleiro Diogo Silva espalmou, mas a bola, para seu azar, bateu em André e entrou.

No acréscimo, André Ramalho marcou o que deve ser um dos mais bonitos gols do campeonato. De muito longe, o zagueiro acertou chute violento no ângulo direito para selar a vitória contundente.

O Corinthians soma três pontos, como Santos e Palmeiras, que também venceram seus jogos. A fórmula de disputa do Paulistão mudou. Os clubes enfrentam oito adversários divididos por potes. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final, que seguem em jogo único, assim como a semifinal, com mando do time de melhor campanha. O próximo rival do Corinthians é o Red Bull Bragantino, quinta-feira, às 19h30, em Bragança Paulista. Na quarta-feira, às 21h, a Ponte Preta encara o Velo Clube em casa, no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 PONTE PRETA

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Jacaré), Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Charles, André (Ryan), Carrillo (Dieguinho), Breno Bidon e Vitinho (Pedro Raul); Gui Negão (Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

PONTE PRETA: Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Diego Leão e João Gabriel; Rodrigo Souza, Gustavo Teles (Nikolas) e Élvis; Diego Tavares (Serginho), Bruno Lopes e Jeh (Damião). Técnico: Marcelo Fernandes.

GOLS: Gustavo Henrique, aos 8, André, aos 16, e André Ramalho, aos 48 do segundo tempo.

ÁRBITRA: Daiane Caroline Muniz dos Santos.

CARTÕES AMARELOS: Gustavo Teles, Pacheco.

PÚBLICO: 37.089 torcedores.

RENDA: R$ 2.482.182,90.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.