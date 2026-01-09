Corinthians derruba transfer ban da Fifa e está livre para contratar após 4 meses A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025 Estadão Conteúdo 09.01.26 15h29 Corinthians (Instagram @corinthians) O Corinthians está livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna pela dívida com Félix Torres, na quarta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta quinta. A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025. Agora, o Corinthians se prepara para os primeiros anúncios nesta janela de transferências. O zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, tem acordo encaminhado e já está em São Paulo. Félix Torres foi contratado junto ao Santos Laguna, do México, em janeiro de 2024. O acordo original girava em torno de US$ 6,5 milhões. O valor seria parcelado, com pagamentos previstos para os anos subsequentes. No entanto, o Corinthians não pagou a dívida, e o Santos Laguna ingressou com uma ação na Fifa. A entidade máxima do futebol condenou o clube do Parque São Jorge, e a decisão foi ratificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). Nesta semana, o Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e conseguiu derrubar outro transfer ban, este imposto pela CBF em outubro do ano passado. A CNRD é o órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, e puniu o Corinthians com um transfer ban após atraso de uma parcela da renegociação de suas dívidas - entre elas está a compra de Raniele junto ao Cuiabá. O valor em atraso, de R$ 780 mil, teria de ser pago no dia 17 de outubro de 2024. A punição veio no dia 20 e, no mesmo dia, o clube fez o pagamento, mas continuou punido. O Corinthians ainda tem outras grandes dívidas que precisam ser pagas para evitar uma nova proibição de registros de atletas. Há valores pendentes pelas negociações para as chegadas de Rodrigo Garro (Talleres), Charles (Midtjylland), Maycon (Shakhtar Donetsk) e José Martínez (Philadelphia Union). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Corinthians transfer ban COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32