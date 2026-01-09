Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians derruba transfer ban da Fifa e está livre para contratar após 4 meses

A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025

Estadão Conteúdo
fonte

Corinthians (Instagram @corinthians)

O Corinthians está livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna pela dívida com Félix Torres, na quarta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta quinta.

A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025. Agora, o Corinthians se prepara para os primeiros anúncios nesta janela de transferências. O zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, tem acordo encaminhado e já está em São Paulo.

Félix Torres foi contratado junto ao Santos Laguna, do México, em janeiro de 2024. O acordo original girava em torno de US$ 6,5 milhões. O valor seria parcelado, com pagamentos previstos para os anos subsequentes. No entanto, o Corinthians não pagou a dívida, e o Santos Laguna ingressou com uma ação na Fifa. A entidade máxima do futebol condenou o clube do Parque São Jorge, e a decisão foi ratificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Nesta semana, o Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e conseguiu derrubar outro transfer ban, este imposto pela CBF em outubro do ano passado.

A CNRD é o órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, e puniu o Corinthians com um transfer ban após atraso de uma parcela da renegociação de suas dívidas - entre elas está a compra de Raniele junto ao Cuiabá. O valor em atraso, de R$ 780 mil, teria de ser pago no dia 17 de outubro de 2024. A punição veio no dia 20 e, no mesmo dia, o clube fez o pagamento, mas continuou punido.

O Corinthians ainda tem outras grandes dívidas que precisam ser pagas para evitar uma nova proibição de registros de atletas. Há valores pendentes pelas negociações para as chegadas de Rodrigo Garro (Talleres), Charles (Midtjylland), Maycon (Shakhtar Donetsk) e José Martínez (Philadelphia Union).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Paulistão

Corinthians

transfer ban
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Futebol

TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

09.01.26 14h08

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

Futebol

BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta

Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase.

09.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda