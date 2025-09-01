Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas Estadão Conteúdo 01.09.25 12h18 Memphis Depay aceitou receber de forma parcelada os valores devidos a ele pelo Corinthians. A quantidade de parcelas ainda está em discussão, mas o jogador holandês se mostrou compreensivo com a situação do clube e não vai exigir pagamento imediato. Do total de dívida, há R$ 11 milhões referentes apenas à premiação por metas alcançadas pelo atacante, como participações em gols e porcentagem de aparição na lista de relacionados. Também entram na conta luvas que vencem nesta segunda-feira, 1º de setembro. O acordo encaminhado com Memphis e seu estafe é visto como uma vitória para o presidente recém-eleito e antes interino Osmar Stábile, já que a relação entre o jogador e o clube teve alguns momentos desconfortáveis nos últimos meses. A instabilidade institucional do clube, com trocas constantes no corpo diretivo em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo, haviam causado insegurança no holandês. A saída do diretor financeiro Pedro Silveira, em abril, foi um dos motivos de descontentamento, pois a relação entre os dois era muito boa. No dia 26 de junho, advogados do atacante notificaram o clube cobrando R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. Na ocasião, citaram possibilidade de "não cumprir com obrigações" caso a situação não fosse resolvida. A diretoria buscou solucionar o problema e pagou parte do valor devido. Os gordos vencimentos do astro corintiano são parte de uma gama de problemas financeiros. O clube tem encontrado dificuldades para se acertar com o Santos Laguna, time mexicano ao qual deve R$ 40 milhões por Félix Torres. Enquanto não resolve a situação, está proibido de registrar novos jogadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay dívida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após pouco destaque na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.09.25 7h00 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26