Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas

Estadão Conteúdo

Memphis Depay aceitou receber de forma parcelada os valores devidos a ele pelo Corinthians. A quantidade de parcelas ainda está em discussão, mas o jogador holandês se mostrou compreensivo com a situação do clube e não vai exigir pagamento imediato.

Do total de dívida, há R$ 11 milhões referentes apenas à premiação por metas alcançadas pelo atacante, como participações em gols e porcentagem de aparição na lista de relacionados. Também entram na conta luvas que vencem nesta segunda-feira, 1º de setembro.

O acordo encaminhado com Memphis e seu estafe é visto como uma vitória para o presidente recém-eleito e antes interino Osmar Stábile, já que a relação entre o jogador e o clube teve alguns momentos desconfortáveis nos últimos meses.

A instabilidade institucional do clube, com trocas constantes no corpo diretivo em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo, haviam causado insegurança no holandês. A saída do diretor financeiro Pedro Silveira, em abril, foi um dos motivos de descontentamento, pois a relação entre os dois era muito boa.

No dia 26 de junho, advogados do atacante notificaram o clube cobrando R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. Na ocasião, citaram possibilidade de "não cumprir com obrigações" caso a situação não fosse resolvida. A diretoria buscou solucionar o problema e pagou parte do valor devido.

Os gordos vencimentos do astro corintiano são parte de uma gama de problemas financeiros. O clube tem encontrado dificuldades para se acertar com o Santos Laguna, time mexicano ao qual deve R$ 40 milhões por Félix Torres. Enquanto não resolve a situação, está proibido de registrar novos jogadores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Memphis Depay

dívida
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

De saída

Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após pouco destaque na temporada

Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 

01.09.25 10h37

Futebol

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

01.09.25 9h57

Futebol

Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja

Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos

01.09.25 9h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja

Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos

01.09.25 9h05

Futebol

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

01.09.25 9h57

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira

01.09.25 7h00

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda