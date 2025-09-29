Capa Jornal Amazônia
Corinthians acumula meio time de desfalques e tenta contornar pressão contra o Inter

Estadão Conteúdo

O Corinthians volta a campo pressionado na quarta-feira, contra o Internacional, no Beira-Rio, em jogo que pode complicar ainda mais sua situação no Campeonato Brasileiro. O time é o 12º colocado com 29 pontos e corre risco de se aproximar da zona de rebaixamento em caso de novo tropeço. A derrota para o Flamengo por 2 a 1 na Neo Química Arena aumentou a cobrança sobre o elenco.

A partida ganhou contornos ainda mais delicados pela quantidade de ausências. O clube convive com quase meio time no departamento médico e terá de lidar também com a suspensão de Yuri Alberto. Dorival Júnior admitiu em coletiva que o cenário preocupa e deixou clara sua dificuldade em projetar retornos imediatos de peças importantes.

Entre os desfalques, Memphis Depay segue sob os cuidados da fisioterapia. O jogador chegou a publicar um vídeo correndo em volta dos gramados do CT Joaquim Grava, mas as imagens eram antigas e não correspondem ao momento atual. O camisa 10 não deve viajar para Porto Alegre.

Além dele, André Ramalho, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo também estão entregues ao departamento médico. A expectativa é de que nenhum deles seja relacionado para o duelo, o que obriga Dorival a mexer em todos os setores da equipe. O técnico tem se apoiado nas opções da base para manter a competitividade.

Yuri Alberto também não estará disponível por acúmulo de cartões. O atacante foi alvo de críticas pela forma como tentou cobrar um pênalti contra o Flamengo. A cavadinha desperdiçada rendeu reações negativas de ídolos do clube e da imprensa, acentuando a pressão sobre o artilheiro.

Outro ponto de atenção foi a saída de Tchoca com dores no último jogo. A princípio, o problema não preocupa, mas o atleta deve ser reavaliado antes da viagem. A comissão técnica sabe que a sequência do calendário não permitirá brechas para novas perdas no elenco.

Esportes
