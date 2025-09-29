Corinthians acumula meio time de desfalques e tenta contornar pressão contra o Inter Estadão Conteúdo 29.09.25 19h33 O Corinthians volta a campo pressionado na quarta-feira, contra o Internacional, no Beira-Rio, em jogo que pode complicar ainda mais sua situação no Campeonato Brasileiro. O time é o 12º colocado com 29 pontos e corre risco de se aproximar da zona de rebaixamento em caso de novo tropeço. A derrota para o Flamengo por 2 a 1 na Neo Química Arena aumentou a cobrança sobre o elenco. A partida ganhou contornos ainda mais delicados pela quantidade de ausências. O clube convive com quase meio time no departamento médico e terá de lidar também com a suspensão de Yuri Alberto. Dorival Júnior admitiu em coletiva que o cenário preocupa e deixou clara sua dificuldade em projetar retornos imediatos de peças importantes. Entre os desfalques, Memphis Depay segue sob os cuidados da fisioterapia. O jogador chegou a publicar um vídeo correndo em volta dos gramados do CT Joaquim Grava, mas as imagens eram antigas e não correspondem ao momento atual. O camisa 10 não deve viajar para Porto Alegre. Além dele, André Ramalho, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo também estão entregues ao departamento médico. A expectativa é de que nenhum deles seja relacionado para o duelo, o que obriga Dorival a mexer em todos os setores da equipe. O técnico tem se apoiado nas opções da base para manter a competitividade. Yuri Alberto também não estará disponível por acúmulo de cartões. O atacante foi alvo de críticas pela forma como tentou cobrar um pênalti contra o Flamengo. A cavadinha desperdiçada rendeu reações negativas de ídolos do clube e da imprensa, acentuando a pressão sobre o artilheiro. Outro ponto de atenção foi a saída de Tchoca com dores no último jogo. A princípio, o problema não preocupa, mas o atleta deve ser reavaliado antes da viagem. A comissão técnica sabe que a sequência do calendário não permitirá brechas para novas perdas no elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08