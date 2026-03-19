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Copa Sul-Americana: Santos de Neymar estreia na altitude e São Paulo começa no Chile

Estadão Conteúdo

Foram definidas nesta quinta-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento foi realizado na cidade de Luque, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Seis brasileiros vão participar do torneio em 2026: São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio e Botafogo.

A primeira rodada será disputada entre 7 e 9 de abril. O São Paulo estreia contra o Boston River, em Montevidéu, casa dos adversários. Integrante do Grupo B, encara também OHiggins, do Chile, e Millonarios, da Colômbia.

Já o Santos de Neymar está no Grupo D e começa a jornada na altitude de Cuenca no Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca. A chave ainda tem San Lorenzo-ARG e Recoleta-URU.

No Grupo E, o Botafogo, eliminado da pré-Libertadores estreia em duelo com o Caracas, no Rio. Já o Grêmio, integrante do Grupo F, pega o Audax Italiano, no Chile, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Carabobo na Venezuela, pelo Grupo H.

Veja os grupos da Copa Sul-Americana: Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER. Grupo B: Atlético Mineiro, Ciencieano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e OHiggins-CHI. Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-URU. Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Indepediente-BOL e Botafogo. Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Audax Italiano-CHI e Deportivo Riestra-ARG. Grupo G: Olimpia-PER, Vasco, Montevideo City Torque-URU e Barracas Central-ARG Grupo H: River Plate-ARG, Red Bull Bragantino, Blooming-URU e Carabobo-VEN.

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