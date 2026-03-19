Copa Sul-Americana: Santos de Neymar estreia na altitude e São Paulo começa no Chile Estadão Conteúdo 19.03.26 21h02 Foram definidas nesta quinta-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento foi realizado na cidade de Luque, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Seis brasileiros vão participar do torneio em 2026: São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio e Botafogo. A primeira rodada será disputada entre 7 e 9 de abril. O São Paulo estreia contra o Boston River, em Montevidéu, casa dos adversários. Integrante do Grupo B, encara também OHiggins, do Chile, e Millonarios, da Colômbia. Já o Santos de Neymar está no Grupo D e começa a jornada na altitude de Cuenca no Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca. A chave ainda tem San Lorenzo-ARG e Recoleta-URU. No Grupo E, o Botafogo, eliminado da pré-Libertadores estreia em duelo com o Caracas, no Rio. Já o Grêmio, integrante do Grupo F, pega o Audax Italiano, no Chile, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Carabobo na Venezuela, pelo Grupo H. Veja os grupos da Copa Sul-Americana: Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER. Grupo B: Atlético Mineiro, Ciencieano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e OHiggins-CHI. Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-URU. Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Indepediente-BOL e Botafogo. Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Audax Italiano-CHI e Deportivo Riestra-ARG. Grupo G: Olimpia-PER, Vasco, Montevideo City Torque-URU e Barracas Central-ARG Grupo H: River Plate-ARG, Red Bull Bragantino, Blooming-URU e Carabobo-VEN. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana sorteio grupos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23