Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Copa do Mundo chevron right

'Sincerão', Danilo rebate críticas à Seleção: 'Não mudou de patamar'

Defensor comentou ainda sobre a estreia abaixo do esperado contra o Marrocos na Copa

Junior Cunha | Especial para O Liberal
fonte

Defensor deve iniciar como titular a partida contra o Haiti na sexta-feira (19). (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

A sinceridade tomou conta da entrevista do lateral direito Danilo, que encerrou mais um dia de atividades da Seleção Brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Escolhido para conversar com a imprensa, o defensor não fugiu das polêmicas que vem rondando a equipe nesta Copa do Mundo. 

Para o defensor, apesar das críticas e da desconfiança de parte da torcida, a Seleção Brasileira "não mudou de patamar" no cenário mundial. Na visão dele, houve uma evolução das demais seleções, mas o Brasil sempre vai estar na "primeira fileira". 

"As outras seleções melhoraram muito. A maneira de formar jogadores e equipes evoluiu de uma maneira que todos ficaram iguais, seja em seleções ou clubes. A diferença entre ganhar, empatar e perder é curta. O Brasil sempre estará na primeira fileira, só se a gente for muito amador na maneira de conduzir jogadores. É muita gente nascendo todos os dias com qualidade. Temos muita gente boa. O Brasil não mudou de patamar. Isso não foi construído por mim, tem uma galera atrás que precisa ser respeitada. Temos que honrar isso. Temos que ter espírito de sacrifício para colocar mais uma estrela no peito", disse. 

Danilo destacou ainda que o objetivo é avançar de fase na liderança do Grupo C, mas que em momento algum isso é tido como algo capaz de tirar o sono de jogadores e comissão técnica. Internamente, o defensor revelou que as conversas em torno do "classificar" independem da posição. 

"Diferença (em classificar como primeiro, segundo ou melhor terceiro) faz porque quando você está em uma fase com três adversários você quer ganhar deles e ser o melhor. Esse é o nosso objetivo. Tem questões de logísticas (das próximas fases), viagens curtas. Essa é uma opinião minha, mas acho que é do grupo inteiro. Se tiver que passar em grupo (como segundo ou terceiro), mas ter um final feliz, que seja. Melhor a conexão entre a gente, evoluir. E aí os adversários e logística ficam em segundo plano". 

Estreia abaixo

Outro ponto abordado por Danilo durante a coletiva foi o rendimento aquém do esperado na estreia da Copa contra o Marrocos. O empate em 1 a 1 evidenciou mais que um resultado: o baixo desempenho foi o principal assunto de debate entre torcedores e imprensa. 

Sem rodeio, Danilo garantiu que o grupo teve um "choque" com o apresentado no primeiro tempo, quando Marrocos foi superior em boa parte dos 45 minutos. 

"Assustou (o primeiro tempo). Existia muita expectativa interna em fazer um jogo grande, de domínio, de pressão a todo tempo. Quando acontece o contrário, com o adversário tendo várias ocasiões (de gol), não é fácil de gerir. Quando eu estava fora (do jogo), meu papel era tentar um contraponto. Achar um equilíbrio. Não vamos sair de um momento (ruim) levando pancada direto para atacar, é o equilíbrio primeiro. Estávamos desequilibrado tática e emocionalmente", destacou.

Com Danilo entre os prováveis titulares na defesa, a Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (19) para encarar o Haiti. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, será às 21h30 (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Copa do Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa

Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social

17.06.26 16h11

Futebol

Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti

Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial

17.06.26 13h54

futebol

Lei estadual cria protocolo antirracista para eventos esportivos

Nova legislação prevê até interrupção de jogos e estabelece medidas de prevenção, acolhimento às vítimas

17.06.26 12h34

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

RECORDE

Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo

Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa

17.06.26 0h14

POLÊMICA

Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes

Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias

16.06.26 21h15

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

futebol

Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’

Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube

17.06.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda