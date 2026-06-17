'Sincerão', Danilo rebate críticas à Seleção: 'Não mudou de patamar' Defensor comentou ainda sobre a estreia abaixo do esperado contra o Marrocos na Copa Junior Cunha | Especial para O Liberal 17.06.26 18h21 Defensor deve iniciar como titular a partida contra o Haiti na sexta-feira (19). (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) A sinceridade tomou conta da entrevista do lateral direito Danilo, que encerrou mais um dia de atividades da Seleção Brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Escolhido para conversar com a imprensa, o defensor não fugiu das polêmicas que vem rondando a equipe nesta Copa do Mundo. Para o defensor, apesar das críticas e da desconfiança de parte da torcida, a Seleção Brasileira "não mudou de patamar" no cenário mundial. Na visão dele, houve uma evolução das demais seleções, mas o Brasil sempre vai estar na "primeira fileira". "As outras seleções melhoraram muito. A maneira de formar jogadores e equipes evoluiu de uma maneira que todos ficaram iguais, seja em seleções ou clubes. A diferença entre ganhar, empatar e perder é curta. O Brasil sempre estará na primeira fileira, só se a gente for muito amador na maneira de conduzir jogadores. É muita gente nascendo todos os dias com qualidade. Temos muita gente boa. O Brasil não mudou de patamar. Isso não foi construído por mim, tem uma galera atrás que precisa ser respeitada. Temos que honrar isso. Temos que ter espírito de sacrifício para colocar mais uma estrela no peito", disse. Danilo destacou ainda que o objetivo é avançar de fase na liderança do Grupo C, mas que em momento algum isso é tido como algo capaz de tirar o sono de jogadores e comissão técnica. Internamente, o defensor revelou que as conversas em torno do "classificar" independem da posição. "Diferença (em classificar como primeiro, segundo ou melhor terceiro) faz porque quando você está em uma fase com três adversários você quer ganhar deles e ser o melhor. Esse é o nosso objetivo. Tem questões de logísticas (das próximas fases), viagens curtas. Essa é uma opinião minha, mas acho que é do grupo inteiro. Se tiver que passar em grupo (como segundo ou terceiro), mas ter um final feliz, que seja. Melhor a conexão entre a gente, evoluir. E aí os adversários e logística ficam em segundo plano". Estreia abaixo Outro ponto abordado por Danilo durante a coletiva foi o rendimento aquém do esperado na estreia da Copa contra o Marrocos. O empate em 1 a 1 evidenciou mais que um resultado: o baixo desempenho foi o principal assunto de debate entre torcedores e imprensa. Sem rodeio, Danilo garantiu que o grupo teve um "choque" com o apresentado no primeiro tempo, quando Marrocos foi superior em boa parte dos 45 minutos. "Assustou (o primeiro tempo). Existia muita expectativa interna em fazer um jogo grande, de domínio, de pressão a todo tempo. Quando acontece o contrário, com o adversário tendo várias ocasiões (de gol), não é fácil de gerir. Quando eu estava fora (do jogo), meu papel era tentar um contraponto. Achar um equilíbrio. Não vamos sair de um momento (ruim) levando pancada direto para atacar, é o equilíbrio primeiro. Estávamos desequilibrado tática e emocionalmente", destacou. Com Danilo entre os prováveis titulares na defesa, a Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (19) para encarar o Haiti. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, será às 21h30 (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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