Temporada 2024: Botafogo encaminha venda de Lucas Perri e Adryelson ao Lyon, da França

O Botafogo tem negociação adiantada para vender o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson para o Lyon, da França, clube que também pertence a John Textor. Os jogadores permanecem no Glorioso pelo menos até o fim de 2023, e a equipe carioca vai manter parte dos direitos econômicos dos dois. Os jogadores permanecem no Glorioso pelo menos até o fim de 2023, e a equipe carioca vai manter parte dos direitos econômicos dos dois.

Dois dos principais destaques da equipe que lidera o Brasileirão com 44 pontos, 13 de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo, os atletas vinham sendo cobiçados por alguns clubes europeus na janela de transferências. A informação foi noticiada pelo UOL e confirmada pelo ge.

De acordo com o jornalista, Lyon e Botafogo já estão trocando documentação para o novo contrato dos dois jogadores que terá duração de três anos com possibilidade de mais um, somando quatro no total. Os atletas já aceitaram a transferência.

Adryelson obteve destaque como zagueiro do Sport, foi para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e chegou sem custos ao Botafogo no meio do ano passado. O atleta teve oferta de 4 milhões de euros recusada pelo clube e deve sair por um valor acima desta quantia. A ideia do Fogão é manter % dos direitos do zagueiro.

O panorama de Lucas Perri é parecido. Ele seria comprado pelo Lyon pelos mesmos 8 milhões de euros (R$ 42,81 milhões) que foram oferecidos por outros clubes e o Botafogo ainda manteria 20% dos direitos do goleiro em caso de negociações futuras. Revelado pelo São Paulo, o goleiro renderia aos cofres do Tricolor Paulista 15% da quantia total, cerca de 1,2 milhão de euros, ou R$ 6,42 milhões de reais, na cotação atual.