Lucas Perri fala em tom de despedida do Botafogo: "Grato por todos momentos que vivi"

Após o empate crucial contra o Cruzeiro, que efetivamente encerrou as chances do Botafogo de conquistar o título brasileiro, o goleiro Lucas Perri deixou no ar um tom de despedida do clube.

Com uma negociação em andamento com o Lyon, da França, sua saída da equipe na próxima temporada parece iminente. Perri expressou gratidão pelos momentos vividos no clube e abordou a situação do time.

“O futuro eu não sei o que vai acontecer. Posso dizer que tenho muita gratidão por tudo que o Botafogo me proporcionou na minha carreira. Poder ter chegado à seleção, poder ter vivido momentos inesquecíveis com essa camisa. Continuando aqui ou não, sou muito grato por todos momentos que vivi com esse time e com essa torcida".

“Quando os resultados não vêm da forma que queríamos, é natural, temos que ser cobrados e vaiados. Não posso controlar o que a torcida vai achar de mim. Da minha parte, só gratidão e orgulho de ter representado o Botafogo", completou o goleiro.

Com o empate com o Cruzeiro, o Botafogo não tem mais chances de ser campeão brasileiro. Após abrir 13 pontos na liderança, a equipe perdeu o rumo no segundo turno, foi ultrapassado pelos rivais e está em quinto lugar, após a penúltima rodada, fora do G-4, que dá vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Perri disse que é um momento de reflexão e de assumir a responsabilidade“, completou o goleiro.

“Esse é um momento para nós assumirmos a responsabilidade. Tanto os jogadores, como diretoria, staff e o todo. Responsabilidade pelo o que tivemos de bom e pelo o que tivemos nesse segundo turno muito ruim. Algumas coisas só vamos entender com o tempo, como fizemos um primeiro turno tão bom e um segundo tão abaixo do esperado. Esse momento é de reflexão e de trabalho, porque temos um jogo contra o Internacional para conseguir a vaga direta no G-4.”