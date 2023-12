Botafogo faz história e protagoniza a maior 'pipocada' do Brasileirão

Com a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense e seu empate com o Cruzeiro, o Botafogo não pode mais conquistar o título do Brasileirão 2023. Dono da melhor campanha de primeiro turno da história da competição, o clube alvinegro dá adeus ao sonho do troféu que pareceu muito próximo, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado após a 18ª rodada. No entanto, o Botafogo não é um caso inédito de derrocada no futebol mundial.

O Glorioso não conquista um Campeonato Brasileiro desde 1995, ainda sob o comando do atacante Túlio Maravilha. Desde então, foram raras até mesmo as vezes que o clube conseguiu garantir vaga na Libertadores. A última grande campanha foi em 2013, com Seedorf sendo o grande destaque da equipe que acabou na quarta posição e garantiu presença na Libertadores. Dez anos depois, talvez nem o quarto lugar seja possível.

Arsenal - 2022/23

Mais fresca na memória dos torcedores, a Premier League 2022/23 teve o Arsenal liderando e chegando a abrir oito pontos de vantagem sobre o Manchester City na 29ª rodada.

Com uma série de tropeços no segundo turno e com o crescimento do Manchester City de Pep Guardiola, os Gunners foram deixados para trás e terminaram na segunda posição, com cinco pontos a menos que os rivais.

Manchester United - 1997/98

Em 1998, o Arsenal fez o papel inverso e perseguiu o Manchester United, que chegou a se ver 12 pontos à frente do rival na tabela após a 28ª rodada. É verdade que os Gunners tinham três jogos a menos. Dos 13 jogos restantes, o Arsenal venceu 10, enquanto os Red Devils venceram apenas cinco dos 10 últimos jogos, perdendo assim um título que parecia encaminhado.

Newcastle - 1995/96

Em 1995, o Newcastle recebeu grande investimento e brigou na parte de cima da tabela da Premier League. Na 23ª rodada, a vantagem chegou a ser de 12 pontos que o Manchester United (com um jogo a mais). Liderados por Eric Cantona, os Red Devils fizeram campanha de recuperação e viram queda de rendimento dos rivais, incluindo uma vitória do United no estádio St James' Park.

Urawa Red Diamonds - 2007

Com 74 gols em 76 jogos, Washington, o "Coração Valente", marcou época com a camisa do Urawa Red Diamonds, do Japão, antes de vestir as camisas de Fluminense e São Paulo. Campeão da Liga Japonesa e da Supercopa do Japão, em 2006, e da Liga dos Campeões da Ásia, em 2007, o Urawa protagonizou uma das maiores "pipocadas" já vistas.

A vantagem era de oito pontos sobre o segundo colocado faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição. E a equipe de Washington empatou dois jogos e perdeu outros dois na sequência final, enquanto o Kashima Antlers venceu todas as partidas restantes e se sagrou campeão.

Real Madrid - 2003/04

Na temporada 2003/04, o Real Madrid abriu oito pontos de vantagem na 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Liderado pelo artilheiro Ronaldo Fenômeno, com outras estrelas, como Figo, Zidane, Raul e David Beckham, o time merengue venceu apenas três dos últimos 12 jogos e terminou na quarta posição. O campeão espanhol da ocasião foi o Valencia, com 77 pontos.

Juventus - 1999/00

Na temporada 1999/00, a Juventus protagonizou uma "pipocada" histórica no Campeonato Italiano, referência no futebol mundial na época. Com nomes como Pippo Inzaghi, Zinedine Zidane e Del Piero, a Juve tinha 23 jogos de invencibilidade na competição e abriu nove pontos de vantagem faltando oito jogos para o fim. Quatro derrotas nas últimas oito rodadas fizeram a Velha Senhora ser ultrapassada pela Lazio, que conquistou o Scudetto.

Bordeaux - 2009/10

Então campeão francês, liderado por Yoann Gourcuff e sob os comandos do técnico Laurent Blanc, o Bordeaux fazia ótima campanha no primeiro turno do Campeonato Francês em 2009/10. A equipe chegou a abrir dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, mas a péssima campanha no segundo turno a colocou na sexta posição, com 14 pontos a menos que o campeão Olympique de Marselha.