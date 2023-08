Destaques do Botafogo, Lucas Perri e Adryelson estão acertados com o Lyon ao final do ano

No topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem se destacado pelo desempenhado por dois de seus jogadores fundamentais no sistema defensivo.Lucas Perri e Adryelson, o zagueiro implacável, têm sido a espinha dorsal da defesa de menor vazamento em todo o Brasileirão. No entanto, uma reviravolta surpreendente está prestes a ocorrer, com a notícia de que a valiosa dupla está prestes a se juntar ao Lyon, após acertarem os termos com outro clube de propriedade de John Textor, ao término desta temporada.

Os olhares dos clubes europeus já haviam se voltado para esses dois atletas de destaque durante a atual janela de transferências. Contudo, John Textor, que já possui familiaridade com Perri e Adryelson, decidiu intervir e selar a mudança desses craques para o Lyon.

O empresário americano, não apenas detentor da SAF do Botafogo, mas também figura à frente do clube francês e do Crystal Palace, na Inglaterra, está demonstrando sua influência e impacto no cenário esportivo.

Com impressionantes 10 gols sofridos em 18 partidas do Brasileirão, a solidez defensiva do time carioca é indiscutivelmente uma consequência direta dos esforços heróicos de Perri e Adryelson. Embora estejam de partida, a dupla está comprometida em continuar a contribuir para a atual vantagem do Botafogo no campeonato até o fim desta temporada.