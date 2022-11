Mulher de Thiago Silva detona organização da Copa do Catar após perrengue: 'Palhaçada'

A mulher do zagueiro Thiago Silva, Belle Silva, usou as redes sociais para detonar a organização da Copa do Mundo no Catar, nesta quinta-feira (24). Apesar da vitória da seleção sobre a Sérvia, a brasileira passou por um perrengue no país após ter uma bandeira do Brasil confiscada na entrada do estádio.

"As pessoas (estão) preocupadas com cerveja fora do estádio e eu estou preocupada com informação. Chegamos aqui e não deixaram a gente entrar com nossa bandeira, falaram que era grande, que não sei o quê...", começou ela, enquanto deixava o estádio.

Na sequência, a influencer deu detalhes sobre a situação: "Deram um papel para a gente. Está aqui: 'Brazil Flag'. Fomos lá buscar [a bandeira] e está tudo fechado. Não deixam a gente passar. Já fomos em dois lugares e não deixaram a gente passar", contou.

"Resumindo: deixamos a bandeira aí para limparem alguma coisa. Quando fizerem cagada, aí limpam na bandeira. Tem é metro para limpar. Palhaçada essa organização. Está assim desde que chegamos, e é só o primeiro jogo. Mas amém, não estou estressada, foi só um desabafo. Ganhamos", comemorou Isabelle.

Depois, a mulher do jogador continuou criticando a recepção no Catar e desabafou: "Eles estão cagando para o que a gente fala, é um pessoal que não sabe falar inglês, falam inglês pior do que o meu. Falam a mesma coisa como se eu fosse obrigada a falar árabe. Ninguém atende você. É policial, é quem ajuda você a dar a localização. Ninguém está preparado para lidar com estrangeiro, só peguei um que falava inglês direito. Foi onde a gente conseguiu se comunicar. Palhaçada", concluiu.