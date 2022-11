Copa do Mundo de 2022: Inglaterra encara EUA de olho em classificação antecipada às oitavas

De olho na vaga nas oitavas de final, Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam na tarde desta sexta-feira (25), no Al Bayt Stadium, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2022. O duelo põe frente a frente equipes com goleiros que se destacaram na primeira rodada: o inglês Pickford e o americano Turner.

Após iniciar o Mundial com um atropelo sobre o Irã, a Inglaterra busca sua segunda vitória para ficar muito perto da classificação à próxima fase do Mundial. A única dúvida do time inglês é Maddison, que segue se recuperando de um problema no joelho.

Do outro lado, os Estados Unidos empataram com País de Gales na primeira rodada e sabem que precisam ganhar para ir à última rodada com chances de classificação. Os americanos tiveram uma boa notícia e McKennie e Musah, que tinham problemas físicos, foram liberados para jogar.

Ficha técnica

Inglaterra x EUA

2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2022

Data: 25 de novembro

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

Arbitragem: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane. Técnico: Gareth Southgate.

EUA: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter