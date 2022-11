Inglaterra x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e horário de hoje (25/11) pela Copa do Mundo 2022

Inglaterra e Estados Unidos disputam nesta sexta-feira (25/11) partida válida pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Ghor, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inglaterra x Estados Unidos?

A partida Inglaterra x Estados Unidos pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay e canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube.

Como Inglaterra x Estados Unidos chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a equipe dos Estados Unidos empatou por 1 a 1 contra o País de Gales e ocupa a 3ª posição do Grupo B. Já a Inglaterra, goleou o Irã por 6 a 2 e está na liderança do grupo.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Estados Unidos

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Bayt, em Al Ghor, no Catar

Data/Horário: 25 de novembro de 2022, 16h

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellinham, Rice; Saka, Mason Mount, R.Sterling; Harry Kane. TÉCNICO: Gareth Southgate

Estados Unidos: Turner; Dest, T.Ream, Zimmerman e Robinson; Adams, Y.Musah e McKennie, Pulisic, J.Sargent e Weah. TÉCNICO: Gregg Berhalter

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)