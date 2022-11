Copa do Mundo 2022: De Bruyne e Courtois já provocaram racha na seleção da Bélgica por uma traição

A seleção da Bélgica estreou na Copa do Mundo na última quarta-feira (24), contra a seleção do Canadá. Com atuação fraca, a seleção que tem craques como Kevin De Bruyne, de 31 anos, e o goleiro Courtois, 30 anos, venceu os norte-americanos por 1 a 0. Anos atrás, um atrito entre esses dois jogadores chegou a criar um racha no elenco belga.

Em 2014, pouco tempo depois do meio-campista chegar ao Chelsea, a ex-namorada do atleta, Caroline Lijnen, revelou ao portal “Daily Mail” que traiu o jogador com seu colega de seleção, Courtois:

“Em uma noite de amor com Courtois, recebi mais do que Kevin me proporcionou em três anos de namoro”, contou a mulher.

A traição chegou a gerar um desconforto entre os dois jogadores, que não se falavam. A confusão gerou inclusive um racha dentro da seleção belga. Apesar da situação, os dois jogadores afirmaram que têm uma relação amistosa hoje em dia.

Atualmente, De Bruyne mantém um relacionamento com Michèle Lacroix, com quem teve três filhos. Já Courtois namora com a modelo israelense Mishel Gerzig. Ele tem dois filhos, frutos de outro relacionamento.

