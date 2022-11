Copa do Mundo 2022: conheça 8 curiosidades sobre o Mundial do Catar

A Copa do Mundo do Catar começou há menos de uma semana, mas já está fazendo história entre as edições. Além de ser o primeiro torneio a ocorrer no Oriente Médio, também quebrou a tradição de acontecer no meio do ano - nos meses de junho e julho -, passando para novembro, quando o país enfrenta um clima mais ameno.

Mas estes fatos não são os únicos a chamar a atenção para a Copa do Mundo 2022. A competição também carrega outras curiosidades interessantes. Pensando nisso, o O Liberal.com reuniu 8 curiosidades sobre o Mundial do Catar. Confira abaixo quais são:

1- Copa mais cara da história

O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a sediar uma Copa do Mundo. Por isso, não poupou investimento para realizar o mundial. De acordo com dados da Câmara de Comércio Árabe-Brasileiro, foram gastos mais de US$ 200 bilhões na construção de estádios oficiais e ampliação das infraestruturas para receber jogadores, comissão e turistas. Com isso, a Copa do Mundo do Catar é considerada a mais cara das 22 edições da competição.

2 - Futebol não é um esporte popular no Catar

Um dos motivos para tanto investimento no país é o fato de que o futebol não é o esporte mais popular no Catar. A paixão dos catarianos é o críquete, um jogo de tacos muito parecido com o beisebol.

3- Última Copa do Mundo com 32 seleções

A Copa do Mundo do Catar é a última com 32 seleções participantes. A partir de 2026, serão 48 equipes futebolísticas, o que elevará o número de partidas para 80 na competição.

4- Bebida alcoólica não é permitida em locais públicos

Muitos torcedores terão dificuldades para encontrar cerveja, por exemplo, à venda nas esquinas e bares no Catar. Isso porque, bebidas alcoólicas são proibidas em locais públicos no país. Quem for acompanhar os jogos e quiser “bebericar algo”, precisa se dirigir a locais restritos, como bares, hotéis e restaurantes internacionais.

5- Estádio “desmontável”

O estádio 947, que vai receber na quinta-feira (23) o duelo entre Brasil e Suíça, foi todo construído com contêineres e módulos de aço. Ele será desmontado assim que acabar o mundial, e todo material poderá ser utilizado para construir estádios menores ou até mesmo um igual, mas em outro lugar.

6- Árbitras mulheres na Copa do Mundo pela primeira vez

Pela primeira vez na história da competição, mulheres árbitras foram escolhidas para apitar os jogos da Copa do Mundo no Catar. E tem brasileira na lista! A auxiliar Neuza Back está entre as selecionadas. Três árbitras foram escolhidas como principais e irão comandar as partidas.

7- Primeira mulher narradora de jogos da Copa do Mundo

A jornalista e narradora Renata Silveira foi escalada para comandar as transmissões dos jogos. Com isso, ela se torna a primeira repórter mulher da emissora a narrar uma partida da competição.

8- Bola da Copa no Catar é a mais rápida da história

A bola do Catar, a “Al Rihla”, que em arábe significa “A Jornada”, promete ser a mais rápida das edições anteriores. Rompendo uma tendência, essa apresenta uma diminuição no número de “gomos”, ou seja, painéis na superfície da bola. Assim, o objeto fica mais rápido no ar, sem apresentar estabilidade, garantindo maior precisão no chute.