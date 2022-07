Copa do Qatar: última fase de ingressos começa hoje, terça-feira (5); bilhete pode chegar a R$ 8.666

Iniciou nesta terça-feira, 5 de julho, a última etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022. Essa é a última oportunidade que os torcedores terão de comprar os ingressos da competição, que pode ser a última de Messi e Cristiano Ronaldo. Os bilhetes estarão disponíveis até o dia 16 de agosto, e estão sendo vendidos por “ordem de chegada”, no site da FIFA (clique aqui).

VEJA MAIS

Com todos os 32 classificados definidos, os torcedores terão a oportunidade de comprar os últimos ingressos que estão sendo comercializados. A entidade divulgou que mais de 1,8 milhões de entradas já haviam sido vendidas. Nesta última fase, cada indivíduo poderá comprar seis ingressos por jogo, sendo no máximo 60 para toda a competição.

Com valores que variam entre 40 QAR (R$ 59,25) e 5850 QAR (R$ 8.666) para ingressos individuais, um intenso volume de compras é esperado. Caso as demandas estejam muito altas, um sistema de filas será utilizado.

A competição começará no dia 21 de novembro e terá sua final disputada no dia 18 de dezembro. A estreia do Brasil é no dia 24 de novembro, contra a seleção da Sérvia, às 16h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)