Copa do Mundo de 2022 tem queda no número de finalizações por jogo, aponta estudo

Antes da Copa do Mundo de 2022 começar a expectativa da torcida era de que o nível técnico da competição fosse alto. A maioria dos atletas do torneio jogam na Europa e o Velho Continente estaria no meio da temporada de jogos e, portanto, os jogadores estariam menos desgastados. Apesar disso, os 20 primeiros jogos deste Mundial indicam que essa mudança no calendário favoreceu, principalmente, os defensores.

De acordo com dados fornecidos pela Opta Sports, empresa de dados esportivos inglesa, despencou a média de finalizações no Catar, com uma redução de 28,2% na comparação com a média da fase de grupos das últimas seis Copas. Em média, há cerca de 20 finalizações por jogo neste mundial, contra 24 registradas na Copa da Rússia, em 2018.

Alta nos acréscimos

Outro fator que, em tese, ajudaria no aumento das finalizações seria o maior número de acréscimos dados nas partidas. A Fifa quer mais tempo de bola em jogo e para isso determinou que fossem acrescidos de forma generosa minutos ao tempo regulamentar. Em comparação com a média dos acréscimos em todos os jogos dos últimos quatro Mundiais, a alta nos primeiros 20 jogos desta edição aumentou 116%.

O tempo médio de acréscimo na Copa do Mundo de 2022 é de 12 minutos e 19 segundos. No Mundial anterior, na Rússia, o tempo médio de acréscimos foi de 7 minutos e 11 segundos.

Graves acidentes forçaram um tempo maior de acréscimo. No jogo Argentina 1 x 2 Arábia Saudita , por exemplo, o goleiro saudita Al-Owais acertou uma joelhada na cabeça de seu companheiro de equipe Al-Shahrani, que acabou substituído após receber atendimento médico.