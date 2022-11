Copa do Mundo 2022: Suíça e Camarões abrem o grupo do Brasil nesta quinta-feira (24)

Antes mesmo de entrar em campo contra a Sérvia, a Copa do Mundo já começa para o Brasil. Isso porque Suíça e Camarões, que estão no grupo F, abrem a chave brasileira nesta quinta-feira (24), às 7h, no Estádio Al Janoub.

Desde que se consolidou no cenário internacional, nos anos 2000, a Seleção Suíça carrega o estereótipo de equipe defensiva, apesar disso ter mudado em boa parte dos anos 2010. No entanto, com Murat Yakin como técnico, a equipe voltou a ser mais conservadora, apostando nos contra-ataques, devido ao envelhecimento da geração. Prova disso é que os destaques suíços ainda são os mesmos de 2018: o goleiro Sommer, o volante Xhaka e o meia-atacante Shaqiri. Resta saber se a Suíça vai conseguir superar este fator.

Camarões

Considerado o time mais acessível do grupo, Camarões chega à Copa do Mundo com um misto de sensações. Primeiro, as desconfianças causadas pelas trocas no comando técnico e o desempenho em campo que deixou a desejar ao longo do ciclo. Ainda assim, depois, veio o êxtase por eliminar a Argélia, tida como a melhor seleção africana (ao menos no papel), no mata-mata que decidiu uma vaga na Copa.

O treinador, Rigobert Song, histórico ex-zagueiro do país, tem algumas novidades positivas para explorar neste Mundial. O maior protagonismo do centroavante Choupo-Moting no Bayern, a consolidação do volante Anguissa no Napoli, e a nova opção de velocidade, com Mbeumo, que se naturalizou.

Ficha técnica

Suíça x Camarões

Copa do Mundo de 2022 - 1ª rodada do grupo G

Data: 24 de novembro de 2022

Horário: 7h

Local: Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Prováveis escalações

Suíça: Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Técnico: Murat Yakin

Camarões: Onana; Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo; Aboubakar, Choupo-Moting.

Técnico: Rigobert Song