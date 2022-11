Copa do Mundo 2022: qual Seleção o Brasil pode enfrentar nas oitavas de final; veja cenários

A Seleção Brasileira já está com a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar garantida. O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, na última segunda-feira (29), e se classificou com uma rodada de antecedência. Na próxima fase, a equipe enfrentará um dos times do grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana.

A definição do próximo adversário depende da posição que o Brasil e os times do grupo H terminarão a primeira fase. Os dois mais bem colocados de cada chave avançam para as oitavas.

Situação dos grupos

Assim como a Seleção Brasileira, Portugal também garantiu a vaga na próxima fase. As duas equipes são líderes do grupo G e H, respectivamente. Com isso, se as Seleções manterem as posições, elas não se enfrentarão nas oitavas.

Para continuar em primeiro no Grupo G, o Brasil precisa pelo menos empatar com Camarões, na próxima sexta-feira (2), às 16h. Em caso de derrota, a Seleção Brasileira só perde a liderança se a Suíça vencer a Sérvia e tiver um saldo de gols maior.

Na chave H, a situação é parecida. Portugal já está garantido e só perde a liderança se for derrotado pela Coreia do Sul e se Gana vencer o Uruguai e tiver um saldo de gols maior.

Quem pode ser o adversário do Brasil

Com o Brasil em primeiro, ele enfrentará o segundo colocado do grupo H, no qual Coreia do Sul, Uruguai e Gana disputam a vaga.

Se Gana vencer ou empatar com o Uruguai e a Coreia do Sul perder ou ficar no empate contra Portugal, com a Seleção Brasileira em primeiro no grupo G, a os ganeses serão os adversários do Brasil nas oitavas de final.

Mas, em caso de vitória do Uruguai e derrota ou empate da Coreia do Sul, os uruguaios sobem para a segundo posição e com o Brasil em primeiro no grupo G, a disputa será entre as Seleções sul-americanas.

Outra possibilidade é a vitória da Coreia do Sul sobre Portugal, com um empate entre Gana e Uruguai, o time asiático avançaria em segundo. Mas em caso de vitórias dos uruguaios, a equipe sul-coreana teria que vencer e ter um saldo de gols maior.

Agenda

O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira (2), para cumprir tabela contra a Seleção de Camarões. O jogo ocorre a partir das 16h.

