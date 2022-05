Copa do Mundo 2022: Qual é o fuso horário do Qatar?

A contagem regressiva continua e agora faltam menos de seis meses para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar, país do Oriente Médio. Para os interessados em viajar para ver os jogos do mundial presencialmente, conhecer o fuso-horário é importante para não se perder na mudança de países. Para os que ficarão assistindo de longe, vale a pena conferir o horário para não perder nenhum jogo.

O fuso-horário é definido a partir do Tempo Médio de Greenwich (GMT) ou Coordenadas Universais de Tempo (UTC). O Brasil fica localizado na coordenada UTC-3, enquanto o Qatar é localizado na coordenada UTC+3. Portanto, a diferença de horário entre os dois países é de seis horas. Se no Qatar são 21h, no Brasil ainda são 15h.

Confira a imagem dos horários dos jogos nas fases de grupos em vários locais do mundo divulgada pela FIFA:

Horário dos jogos na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar (Divulgação/FIFA)

Quais os horários dos jogos do Brasil?

Sabendo disso, saiba aqui quais são os horários dos jogos do Brasil que já estão confirmados. Dependendo da classificação na fase de grupos, o dia e horário dos jogos da fase eliminatória serão alterados.

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 10h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)