Goleiro ex-Remo faz gol de cabeça pela Série D e diz: ‘Me sinto um artilheiro de verdade’

Acostumado a evitar gols, o goleiro paraense Evandro Gigante, de 36 anos, com passagens pela base do Paysandu e pelo profissional do Remo, foi o destaque do Rio Branco-AC, no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, ao marcar nos acréscimos, o gol de empate do Estrelão diante do Amazonas-AM, no Estádio Florestão, na cidade de Rio Branco (AC).

VEJA MAIS

Assista ao gol

O jogo estava 2 a 1 para o Amazonas e o goleiro foi chamado pelo técnico Bruno Monteiro para ir tentar algo na área. O Camisa 1 do Estrelão correu e de cabeça marcou um gol importante para a equipe na disputa da Série D. Ele agradeceu a Deus pelo gol e brincou em um vídeo gravado pela comunicação do Rio Branco-AC.

“Muito feliz pelo gol, grato a Deus pelo momento que estou vivendo. Não imaginava que eu poderia fazer um gol, mas na necessidade, o time precisando, o treinador pediu e fui a área fui feliz na cabeçada. Já posso dizer que hoje eu me sinto um artilheiro de verdade”, disse.

Assista

O Rio Branco é o segundo colocado no grupo 1 da Série D com 11 pontos, três a menos que o Amazonas, clube que levou o gol de empate de Gigante. No Pará, o goleiro rodou por vários clubes e defendeu as três maiores equipes da capital paraense, Paysandu (base), Remo em 2017, 2018 e 2019, foi campeão paraense em 2018 e por último esteve na Tuna, onde conquistou o acesso à elite do futebol paraense.