Copa do Mundo 2022: Japão recebe a Costa Rica em jogo que pode classificar os japoneses

Após fazer história contra a Alemanha e derrotar a tetracampeã do mundo, o Japão volta a campo neste domingo (27), às 7h, contra a Costa Rica, no Estádio Ahmed bin Ali. O jogo, válido pelo grupo E, colocam frente à frente dois times que vivem momentos diferentes nesta Copa do Mundo

Os japoneses surpreenderam o mundo na primeira rodada ao virarem sobre a Alemanha. Com o resultado, a equipe pode conquistar a classificação em caso de vitória sobre o time caribenho. O destaque do Japão contra os alemães foi o goleiro Shūichi Gonda. No entanto, no duelo deste fim de semana, a expectativa que jogadores como os meias Takefusa Kubo e Takumi Minamino e o atacantes Takuma Asano tenham mais protagonismo, já que o Japão deve ser mais ofensivo.

Já a Costa Rica também entrou para a história das Copas, mas pelo lado negativo. A equipe foi atropelada pela Espanha, pelo placar de 7 a 0 e a crença de que a seleção poderia surpreender diminuiu. Ainda assim, a equipe conta com jogadores tarimbados, como o goleiro Keylor Navas, o meia Celso Borges e o atacante Joel Campbell para sair desta situação.

Vale lembrar, em caso de derrota, a Costa Rica estará eliminada do Mundial 2022.

Ficha técnica

Japão x Costa Rica

2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2022

Data: 27 de novembro

Hora: 7h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

Arbitragem: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)

VAR: Maguette Ndiaye (Senegal).

Prováveis escalações

Japão: Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura e Nagatomo; Tanaka e Endo; Ito, Kamada e Kubo; Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Costa Rica: Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Martínez, Fuller, Óscar Duarte e Calvo; Oviedo, Tejeda e Celso Borges; Bennette, Campbell e Contreras. Técnico: Luis Fernando Suárez.