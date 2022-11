Copa do Mundo 2022: Holanda vence Catar e confirma classificação na liderança do Grupo A

A Holanda está confirmada nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção holandesa carimbou o passaporte para a segunda fase do torneio ao vencer o Catar por 2 a 0 nesta terça-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A. De Jong e Gakpo marcaram para a equipe europeia. A seleção anfitriã está eliminada.

Com o resultado a Holanda confirmou a primeira colocação do grupo, com 7 pontos. Senegal, que venceu o Equador no outro duelo da chave, ficou com a segunda colocação, com 6 pontos. A derrota deixou os equatorianos com 4 pontos, fora da zona de classificação. Já o Catar não pontuou na Copa disputada em casa.

Próximos compromissos

A Holanda aguarda o adversário das oitavas de final. O time laranja enfrentará a seleção que ficar na segunda colocação do Grupo B, formado por Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. A definição ocorrerá ainda nesta terça-feira: Inglaterra x Gales e Irã x Estados Unidos ocorrem simultaneamente às 16h.

O jogo

Apesar de anfitrião da Copa, o Catar não deu tanto trabalho à seleção holandesa. Mesmo sem uma postura agressiva, a equipe do norte europeu controlou o jogo e abriu o placar ainda no primeiro tempo.

Aos 25, Gakpo tabelou com Klassen e chutou forte, certeiro, da entrada da área, sem chances para o goleiro Barsham: 1 a 0. Esse foi o terceiro gol do jovem de 23 anos na Copa, que assim assumiu a vice-artilharia da competição empatado com Mbappé e Enner Valencia.

Logo da volta do intervalo a Holanda confirmou a vitória com Frenkie De Jong. Memphis Depay finalizou com força, o goleiro rebateu e o meio-campista aproveitou o rebote para marcar o segundo da Laranja Mecânica.

A etapa final seguiu com domínio da Holanda. Berghuis chegou a balançar as redes no que seria o terceiro do time europeu, mas o gol foi anulado com o uso do árbitro de vídeo.

Ficha técnica

Catar 0 x 2 Holanda

Local: Estádio Al Bayt

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: Bakary Gassama (Gâmbia)

Assistentes: Elvis Noupue (Camarões) e Mahmoud Ahmed Kamel Abo El Regal (Egito)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

Cartão amarelo: Aké (HOL)

CATAR: Barsham; Ismaeel Mohammed (Mohammed Waad), Pedro Miguel, Khoukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Hatim (Khidir), Madibo (Boudiaf) e Al-Haydos (li Asad); Akram Afif e Almoez Ali (Muntari)

HOLANDA: Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, De Roon, Frenkie de Jong (Taylor), Klaassen (Berghuis) e Blind; Gakpo e Memphis Depay (Janssen)