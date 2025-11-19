Copa do Mundo de 2026: Veja a previsão dos potes do sorteio dos grupos Estadão Conteúdo 19.11.25 11h33 A Copa do Mundo de 2026, que terá como sede México, Estados Unidos e Canadá, já tem 42 das 48 seleções confirmadas. As vagas restantes serão ocupadas por equipes que disputarão as repescagens europeia e mundial, em março do ano que vem. O sorteio dos grupos ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 14 horas (de Brasília), no Kennedy Center, em Washington D.C. A data do evento foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos de quatro times cada. A Fifa ainda não confirmou oficialmente a formação dos potes e os critérios do sorteio, mas é possível fazer uma previsão. Estados Unidos, México e Canadá, países que são anfitriões, estarão no primeiro pote. As nove seleções mais bem colocadas do ranking da Fifa também irão integrar o pote 1. Os demais potes são definidos também a partir da posição das equipes no ranking. Os times oriundos das repescagens devem entrar no pote 4. Porém, existe a possibilidade da Fifa considerar o ranking para encaixar essas seleções nos potes também. Duas seleções de uma mesma confederação não devem estar no mesmo grupo. Com exceção das equipes da Uefa. Os dois países mais bem colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros. O ranking da Fifa será atualizado de forma oficial nesta quarta-feira, 19. Na atual projeção do sorteio, o Brasil seria cabeça de chave, integrando o pote 1. A Argentina, atual campeã do mundo, é outra equipe sul-americana presente no pote 1. Veja previsão abaixo: POTE 1 México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha POTE 2 Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália POTE 3 Noruega, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Tunísia, Catar, Uzbequistão, Arábia Saudita, África do Sul e Panamá Pote 4 Jordânia, Cabo Verde, Gana, Nova Zelândia, Haiti, Curaçao, Repescagem Uefa 1, Repescagem Uefa 2, Repescagem Uefa 3, Repescagem Uefa 4, Repescagem mundial 1, Repescagem mundial 2 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo previsão dos potes sorteio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19