Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Copa do Mundo de 2026: Veja a previsão dos potes do sorteio dos grupos

Estadão Conteúdo

A Copa do Mundo de 2026, que terá como sede México, Estados Unidos e Canadá, já tem 42 das 48 seleções confirmadas. As vagas restantes serão ocupadas por equipes que disputarão as repescagens europeia e mundial, em março do ano que vem.

O sorteio dos grupos ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 14 horas (de Brasília), no Kennedy Center, em Washington D.C. A data do evento foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos de quatro times cada.

A Fifa ainda não confirmou oficialmente a formação dos potes e os critérios do sorteio, mas é possível fazer uma previsão. Estados Unidos, México e Canadá, países que são anfitriões, estarão no primeiro pote. As nove seleções mais bem colocadas do ranking da Fifa também irão integrar o pote 1.

Os demais potes são definidos também a partir da posição das equipes no ranking. Os times oriundos das repescagens devem entrar no pote 4. Porém, existe a possibilidade da Fifa considerar o ranking para encaixar essas seleções nos potes também.

Duas seleções de uma mesma confederação não devem estar no mesmo grupo. Com exceção das equipes da Uefa. Os dois países mais bem colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros. O ranking da Fifa será atualizado de forma oficial nesta quarta-feira, 19.

Na atual projeção do sorteio, o Brasil seria cabeça de chave, integrando o pote 1. A Argentina, atual campeã do mundo, é outra equipe sul-americana presente no pote 1. Veja previsão abaixo:

POTE 1 México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

POTE 2 Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália

POTE 3 Noruega, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Tunísia, Catar, Uzbequistão, Arábia Saudita, África do Sul e Panamá

Pote 4 Jordânia, Cabo Verde, Gana, Nova Zelândia, Haiti, Curaçao, Repescagem Uefa 1, Repescagem Uefa 2, Repescagem Uefa 3, Repescagem Uefa 4, Repescagem mundial 1, Repescagem mundial 2

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

previsão dos potes

sorteio
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda