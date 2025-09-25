Capa Jornal Amazônia
Copa do Mundo de 2026: conheça os três mascotes oficiais dos países-sede

Clutch, Maple e Zayu representam símbolos nacionais de Estados Unidos, Canadá e México, respectivamente

O Liberal
fonte

Mascotes da Copa do Mundo de Futebol 2026 ()

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quinta-feira (25) os mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026. A próxima edição do torneio será sediada por três países: Canadá, México e Estados Unidos, cada um representado por um mascote inspirado em símbolos nacionais.

Nos Estados Unidos, o mascote será Clutch, the Bald Eagle, uma águia-careca meio-campista, que remete a um dos animais-símbolo do país. O nome "Clutch" faz referência a atletas decisivos em momentos importantes do jogo.

O Canadá terá como representante Maple, the Moose, um alce goleiro. O nome remete à folha de bordo, símbolo presente na bandeira canadense. Já o México será representado por Zayu, the Jaguar, um atacante caracterizado pela velocidade e garra típicas do felino.

Formato inédito e mudanças para 2026

A Copa do Mundo de 2026 marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. As duas melhores de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançam para a fase eliminatória.

Essa será também a primeira vez que o Mundial contará com três países-sede. A abertura será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México. A final está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Calendário da Copa do Mundo 2026

A competição será dividida em três regiões: Costa Oeste, Central e Costa Leste. O cronograma da fase de grupos prevê 72 partidas, entre 11 e 27 de junho. A fase seguinte, com os primeiros jogos do mata-mata, ocorrerá de 28 de junho a 3 de julho, distribuída em 14 cidades.

As oitavas de final acontecerão entre 4 e 7 de julho, em oito estádios diferentes. A partir das quartas de final, todas as partidas do torneio serão realizadas nos Estados Unidos.

Palavras-chave

copa do mundo 2026

mascotes da copa
Esportes
.
