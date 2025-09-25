Copa do Mundo de 2026: conheça os três mascotes oficiais dos países-sede Clutch, Maple e Zayu representam símbolos nacionais de Estados Unidos, Canadá e México, respectivamente O Liberal 25.09.25 15h16 Mascotes da Copa do Mundo de Futebol 2026 () A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quinta-feira (25) os mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026. A próxima edição do torneio será sediada por três países: Canadá, México e Estados Unidos, cada um representado por um mascote inspirado em símbolos nacionais. Nos Estados Unidos, o mascote será Clutch, the Bald Eagle, uma águia-careca meio-campista, que remete a um dos animais-símbolo do país. O nome "Clutch" faz referência a atletas decisivos em momentos importantes do jogo. O Canadá terá como representante Maple, the Moose, um alce goleiro. O nome remete à folha de bordo, símbolo presente na bandeira canadense. Já o México será representado por Zayu, the Jaguar, um atacante caracterizado pela velocidade e garra típicas do felino. Formato inédito e mudanças para 2026 A Copa do Mundo de 2026 marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. As duas melhores de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançam para a fase eliminatória. Essa será também a primeira vez que o Mundial contará com três países-sede. A abertura será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México. A final está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Calendário da Copa do Mundo 2026 A competição será dividida em três regiões: Costa Oeste, Central e Costa Leste. O cronograma da fase de grupos prevê 72 partidas, entre 11 e 27 de junho. A fase seguinte, com os primeiros jogos do mata-mata, ocorrerá de 28 de junho a 3 de julho, distribuída em 14 cidades. As oitavas de final acontecerão entre 4 e 7 de julho, em oito estádios diferentes. A partir das quartas de final, todas as partidas do torneio serão realizadas nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo 2026 mascotes da copa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37 Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13