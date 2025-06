Copa do Brasil: confira datas, horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, as datas, os horários e os locais dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os duelos, definidos no dia 3 de junho, serão disputados entre os dias 29 de julho e 7 de agosto.

A competição está em um período de pausa devido à disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo realizado nos Estados Unidos até o dia 13 de julho. O torneio internacional conta com a presença de quatro representantes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que também seguem na Copa do Brasil.

O grande atrativo das oitavas de final será o duelo entre Corinthians e Palmeiras, o único clássico desta etapa. O time alviverde terá a vantagem de decidir em casa, com o confronto de ida marcado para a Neo Química Arena. Será o primeiro encontro eliminatório entre os dois pela história do torneio.

O Flamengo terá pela frente o Atlético-MG, repetindo a final da edição de 2024, enquanto o Fluminense enfrentará o Internacional. O Cruzeiro terá o CRB como adversário, o Bahia jogará contra o Retrô, o Vasco medirá forças com o CSA e o Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino. Já o São Paulo duelará com o Athletico-PR.

Confira datas, horários e transmissões dos jogos das oitavas da Copa do Brasil

PARTIDAS DE IDA: 29/07 - Botafogo x Red Bull Bragantino, 19h, no Nilton Santos - SporTV e Première 30/07 - CSA x Vasco, 19h, no Rei Pelé - SporTV e Première 30/07 - Bahia x Retrô, 19h30, na Fonte Nova - Prime Vídeo 30/07 - Cruzeiro x CRB, 19h30, no Mineirão - Prime Vídeo 30/07 - Inter x Fluminense, 21h30, no Beira-Rio - Globo, SporTV, Prime Vídeo e Première 30/07 - Corinthians x Palmeiras, 21h30, na Neo Química Arena - Globo, SporTV, Prime Vídeo e Première 31/07 - São Paulo x Athletico-PR, 19h30, no Morumbis - Prime Vídeo 31/07 - Flamengo x Atlético-MG, 21h30, no Maracanã - SporTV e Première

PARTIDAS DE VOLTA: 05/08 - Retrô x Bahia, 19h30, na Arena Pernambuco - Prime Vídeo 05/08 - Vasco x CSA, 21h30, em São Januário - SporTV e Première 06/08 - Red Bull Bragantino x Botafogo, 19, no Cícero Souza Marques - SporTV e Première 06/08 - Athletico-PR x São Paulo, 19h30, na Ligga Arena - Prime Vídeo 06/08 - Atlético-MG x Flamengo, 21h30, na Arena MRV - SporTV e Première 07/08 - CRB x Cruzeiro, 19h30, no Rei Pelé - Prime Vídeo 07/08 - Fluminense x Inter, 21h30, no Maracanã - Globo, SporTV, Prime Vídeo e Première 07/08 - Palmeiras x Corinthians, 21h30, no Allianz Parque - Globo, SporTV, Prime Vídeo e Première