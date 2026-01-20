Coordenador da base do Palmeiras faz críticas após queda na Copinha: 'Jogamos p... nenhuma'

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, fez duras críticas depois da eliminação da equipe nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time alviverde caiu nos pênaltis para o Ibrachina, na última segunda-feira, 19.

Palmeiras e Ibrachina empataram em 2 a 2 no tempo normal. O time alviverde teve a chance da classificação, mas Eduardo Conceição desperdiçou a cobrança. Nas batidas alternadas, João Paulo decretou a eliminação palmeirense.

"Agradecer à torcida e a nossa entrega e luta na competição, pois futebol de verdade não jogamos p... nenhuma. Chorar e sentir faz parte para a formação", declarou o dirigente João Paulo Sampaio nas redes sociais. "Bom que sentimos e amanhã já tem trabalho e mais trabalho, sem desculpinhas", completou o diretor.

João Paulo Sampaio ainda fez questão de elogiar o Ibrachina, que antes de eliminar o Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores, deixou pelo caminho equipes tradicionais do futebol brasileiro como Atlético-MG e Internacional. "Parabéns, Ibrachina, lindo o trabalho de vocês!", arrematou o coordenador.

Após o feito de credenciar entre as quatro melhores equipes da Copinha, o Ibrachina agora desafia o São Paulo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela semifinal. Na outra partida da semi, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na quarta, no mesmo horário.