Conmebol mantém final da Libertadores em Lima, mas monitora situação após estado de emergência

Estadão Conteúdo

A pouco mais de um mês da final da Copa Libertadores, o presidente do Peru, o recém-empossado José Jerí, declarou estado de emergência em Lima, por 30 dias, por causa da onda de violência que afeta a cidade. A Conmebol decidiu manter a decisão na capital peruana apesar dos problemas, mas monitora de perto a situação e está em contato com as autoridades locais para novas atualizações.

Palmeiras e Flamengo são os únicos brasileiros vivos na competição. Na última semana, a Conmebol se reuniu com a presidente Leila Pereira e o mandatário rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, além das lideranças de LDU e Racing, outros dois times nas semifinais da Libertadores. Contudo, o Estadão apurou que a instabilidade em Lima não foi abordada no encontro realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

A final da Libertadores está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental, uma semana após o término do período estabelecido pelo governo. O estado de emergência também se estende à cidade de Callao. O Peru vive clima de instabilidade política após o congresso aprovar a destituição da presidente Dina Boluarte, em 10 de outubro, sob a acusação de "incapacidade moral".

Sob o estado de emergência, o governo pode ordenar que as forças armadas saiam às ruas para patrulhar a cidade e colaborar com a polícia na manutenção da ordem. O governo também pode restringir ou suspender determinadas liberdades públicas, como o direito de reunião e a inviolabilidade do domicílio. Lima sofre com a violência urbana e já esteve em estado de emergência entre março e julho deste ano.

Como antecipou o colunista Marcel Rizzo, caso a Conmebol decida tirar a final da Libertadores de Lima, a alternativa seria Assunção. A capital do Paraguai também receberá a decisão da Copa Sul-Americana, uma semana antes, em 22 de novembro, em estádio a ser anunciado.

A troca do local da final não seria inédita: em 2019, Flamengo e River Plate se enfrentariam em Santiago, no Chile, mas a convulsão política no país obrigou a Conmebol a mudar a decisão para Lima, onde atualmente ocorrem protestos similares. Na ocasião, o Flamengo bateu o River Plate por 2 a 1 e se sagrou campeão.

O Flamengo enfrenta o Racing, no Maracanã, nesta quarta-feira, 22, pelo jogo de ida do confronto das semifinais da Libertadores. Já nesta quinta, o Palmeiras joga na altitude de Quito contra a LDU. Cariocas e paulistas fazem as partidas de volta nos dias 29 e 30 de outubro, respectivamente.

futebol

Copa Libertadores

final

Lima
