Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores; Fluminense abre fase e Corinthians fecha Estadão Conteúdo 03.06.26 20h32 A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores. O Fluminense será o primeiro brasileiro a entrar em campo na fase mata-mata ao enfrentar o Independiente Rivadavia, uma das surpresas da competição, no dia 11 de agosto. O Tricolor inicia sua caminhada nas oitavas às 19h, no Maracanã, enquanto o duelo de volta acontece uma semana depois, em 18 de agosto, na Argentina. No mesmo dia, também entram em campo Estudiantes e Universidad Católica, além de Tolima e Independiente del Valle. No dia 12 de agosto será a vez do Palmeiras, que reencontrará o Cerro Porteño, adversário que já enfrentou na fase de grupos. A partida está marcada para as 19h. Mais tarde, às 21h30, os holofotes estarão voltados para o clássico brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo, um dos confrontos mais aguardados das oitavas. A rodada de ida será encerrada em 13 de agosto. O Mirassol recebe a LDU às 19h, em local ainda indefinido, já que a partida não poderá ser disputada no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Na sequência, o Corinthians visita o Rosario Central, às 21h30, em Rosario. Os jogos de volta acontecerão entre os dias 18 e 20 de agosto, mantendo a mesma ordem dos confrontos de ida. Jogos de ida 11 de agosto 19h - Fluminense x Independiente Rivadavia 21h30 - Estudiantes x Universidad Católica 21h30 - Tolima x Independiente del Valle 12 de agosto 19h - Platense x Coquimbo Unido 19h - Palmeiras x Cerro Porteño 21h30 - Cruzeiro x Flamengo 13 de agosto 19h - Mirassol x LDU (local ainda não definido) 21h30 - Rosario Central x Corinthians Jogos de volta 18 de agosto 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes 21h30 - Independiente del Valle x Tolima 19 de agosto 19h - Coquimbo Unido x Platense 19h - Cerro Porteño x Palmeiras 21h30 - Flamengo x Cruzeiro 20 de agosto 19h - LDU x Mirassol 21h30 - Corinthians x Rosario Central Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores tabela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo 03.06.26 19h00 SELEÇÃO FEMININA Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo 03.06.26 19h00 Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08