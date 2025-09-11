Conmebol anuncia mudança de sede para a decisão da Copa Sul-Americana O comunicado acontece há pouco mais de dois meses da data prevista, que foi mantida pela entidade Estadão Conteúdo 11.09.25 15h37 O jogo decisivo está mantido para o dia 22 de novembro (Staff Images/ CONMEBOL) A Conmebol anunciou nesta quinta-feira a mudança do local da final da Copa Sul-Americana. A decisão, que antes seria realizada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, agora terá como palco cidade de Assunção, no Paraguai. O comunicado acontece há pouco mais de dois meses da data prevista, que foi mantida pela entidade. O jogo decisivo está mantido para o dia 22 de novembro e as preocupações para a alteração tiveram como alvo as reformas no estádio "Tahuichi" Ramon Aguillera. "O relatório técnico é categórico ao apontar que não há mais tempo hábil para a conclusão das obras, tendo sido esgotados todos os prazos razoáveis. A mudança de sede tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final da Copa Sul-Americana", diz parte do texto. A entidade externa ainda a preocupação em "garantir o cumprimento com excelência dos compromissos assumidos com os torcedores, clubes participantes, patrocinadores e marcas associadas". Uma recente inspeção técnica na arena esportiva boliviana revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias para sediar o duelo que vale título. Segundo o comunicado, a opção pela capital paraguaia (que ainda não tem o estádio definido) levou em conta a infraestrutura e experiência exigidas para um torneio que terá final única. Os dirigentes já iniciaram conversas com o governo local e a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar os preparativos para o evento. Atlético-MG e Fluminense são os representantes do futebol brasileiro no torneio e já têm definidos seus adversários nesta fase de quartas de final. O time carioca enfrenta o Lanús, da Argentina, no dia 16 deste mês como visitante, no jogo de ida, e decide a vaga em casa, uma semana depois. Já os atleticanos viajam até a altitude de La Paz no dia 17 no encontro inicial desta etapa eliminatória. O confronto de volta, em Belo Horizonte, está agendado para o dia 24 de setembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Copa Sul-Americana final mudança de sede COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05