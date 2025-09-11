Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Conmebol anuncia mudança de sede para a decisão da Copa Sul-Americana

O comunicado acontece há pouco mais de dois meses da data prevista, que foi mantida pela entidade

Estadão Conteúdo
fonte

O jogo decisivo está mantido para o dia 22 de novembro (Staff Images/ CONMEBOL)

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira a mudança do local da final da Copa Sul-Americana. A decisão, que antes seria realizada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, agora terá como palco cidade de Assunção, no Paraguai.

O comunicado acontece há pouco mais de dois meses da data prevista, que foi mantida pela entidade. O jogo decisivo está mantido para o dia 22 de novembro e as preocupações para a alteração tiveram como alvo as reformas no estádio "Tahuichi" Ramon Aguillera.

"O relatório técnico é categórico ao apontar que não há mais tempo hábil para a conclusão das obras, tendo sido esgotados todos os prazos razoáveis. A mudança de sede tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final da Copa Sul-Americana", diz parte do texto.

A entidade externa ainda a preocupação em "garantir o cumprimento com excelência dos compromissos assumidos com os torcedores, clubes participantes, patrocinadores e marcas associadas".

Uma recente inspeção técnica na arena esportiva boliviana revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias para sediar o duelo que vale título.

Segundo o comunicado, a opção pela capital paraguaia (que ainda não tem o estádio definido) levou em conta a infraestrutura e experiência exigidas para um torneio que terá final única. Os dirigentes já iniciaram conversas com o governo local e a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar os preparativos para o evento.

Atlético-MG e Fluminense são os representantes do futebol brasileiro no torneio e já têm definidos seus adversários nesta fase de quartas de final. O time carioca enfrenta o Lanús, da Argentina, no dia 16 deste mês como visitante, no jogo de ida, e decide a vaga em casa, uma semana depois.

Já os atleticanos viajam até a altitude de La Paz no dia 17 no encontro inicial desta etapa eliminatória. O confronto de volta, em Belo Horizonte, está agendado para o dia 24 de setembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Conmebol

Copa Sul-Americana

final

mudança de sede
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B

Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise

11.09.25 16h08

Futebol

No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido

Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024

11.09.25 12h56

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

Futebol

Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico

Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento

11.09.25 12h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda