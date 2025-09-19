Conmebol acata recurso do Flamengo, anula expulsão e Plata encara Estudiantes em La Plata

Pouco tempo depois de enviar duro recurso à Conmebol detonando "arbitragem tendenciosa" do colombiano Andres Rojas e cobrando anulação da expulsão do Gonzalo Plata, o Flamengo obteve êxito em seu pedido. A entidade anulou o segundo cartão amarelo do equatoriano, liberando-o para jogar na volta das quartas, quinta-feira.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a Conmebol, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina", comemorou o clube carioca.

O Flamengo mostrou enorme revolta com a expulsão do atacante, definindo o lance como mais um dos "absurdos" de Andres Rojas, que ainda teria ignorado dois pênaltis e não anulado o gol dos argentinos após possível domínio no braço de Carrillo antes da finalização, aos 45 minutos do segundo tempo.

VEJA MAIS

O lance do segundo cartão amarelo de Plata e o consequente vermelho ocorreu aos 37 minutos da segunda etapa, quando o Flamengo ganhava por 2 a 0 e buscava aumentar sua vantagem. Com um a menos, os cariocas se retraíram e acabaram levando um gol no fim. Plata foi chutado pelo zagueiro no lance e o árbitro optou por punir o jogador do Flamengo.

Em jogo no qual poderia sair de campo com vantagem considerável e vaga à semifinal encaminhada, o Flamengo lamenta um 2 a 1 com "desfile de equívocos e decisões que extrapolam o limite do erro humano, deixando e doente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição."

O triunfo por diferença mínima ainda proporciona ao Flamengo a possibilidade de jogar pela igualdade em La Plata. Mas a polêmica da arbitragem pode deixar o clima para o embate de volta tenso. No Maracanã, os argentinos minimizaram a reclamação carioca.