Conheça os brasileiros de São Paulo, Grêmio e Cruzeiro entre 60 jovens mais talentosos do mundo Estadão Conteúdo 14.10.25 16h19 Anualmente, o jornal britânico The Guardian elege os 60 melhores jovens talentos do futebol internacional. O guia busca colocar em destaque o nome dos novatos e indicar os atletas que irão integrar o futuro do esporte. O ranking de 2025 conta com três brasileiros: Ângelo Candido, do São Paulo, Gabriel Mec, do Grêmio, e Kauã Prates, do Cruzeiro. Com apenas 16 anos, Ângelo Candido é um dos destaques da base do São Paulo. O paulista joga na posição de lateral direito e é conhecido por assumir o risco de jogadas nem sempre esquematizadas pelos técnicos. "Ele tem muita personalidade. Teve um jogo em que ele não foi o cobrador de faltas do time, mas ele pegou a bola e fez um golaço. Isso não é irresponsabilidade. Ele é um jogador inteligente que entende os riscos que corre. Futebol também exige improvisação", comentou Mário Ramalho, técnico da seleção sub-17 do São Paulo. Prestes a completar 17 anos, Ângelo foi vendido por 5 milhões para o Strasbourg, da França - sua transferência será realizada em janeiro de 2027. Gabriel Mec é um dos atacantes mais celebrados de sua geração. Joia da base do Grêmio, o atleta já participou de duas partidas da equipe principal sulista. Aos 17 anos, o carioca já esteve na mira do Chelsea e do Shakhtar Donetsk, mas as propostas de quase 15 milhões foram rejeitadas pelo clube. "Rápido, atacante com os dois pés e dono de um drible inebriante, Gabriel Mec reúne as melhores características do futebol brasileiro", descreveu o The Guardian. Completando a lista, o lateral esquerdo Kauã Prates é comparado ao antigo jogador do Milan, Serginho. Além de sua posição principal, o atleta do cruzeiro também atua como zagueiro. O jornal cita ainda um elogio de seu treinador no Cruzeiro. "Se eu estivesse no Monaco, não deixaria ele chegar aos 18 anos para comprá-lo", afirmou Leonardo Jardim, ex-técnico do Monaco. Ainda na casa dos 17 anos, Prates também já participa das partidas do elenco principal do time mineiro.