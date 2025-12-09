Capa Jornal Amazônia
Conheça o Cruz Azul, adversário do Flamengo na Copa Intercontinental

Estadão Conteúdo

O Flamengo enfrenta o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira, 10, às 14 horas (de Brasília). O chamado "Dérbi das Américas" é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental da Fifa.

O Cruz Azul é o atual vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf. Na decisão do torneio, o time mexicano superou o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 a 0. O clube, aliás, é o maior ganhador da Concachampions, com sete títulos, ao lado do América do México.

O adversário da rubro-negro carioca já foi vice-campeão da Copa Libertadores da América. No ano de 2001, quando as equipes do país ainda disputavam o torneio da Conmebol, o time perdeu na decisão para o Boca Juniors, nos pênaltis.

No atual Campeonato Mexicano, o Cruz Azul foi eliminado pelo Tigres na semifinal, no último final de semana. Após empate de 1 a 1 nos dois confrontos, o Tigres levou vantagem por ter campanha superior na fase de classificação.

Nesta temporada de 2025/2026, o time mexicano realizou 21 partidas, obtendo onze vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. O Cruz Azul marcou 37 gols e sofreu 24 nesse período.

Apesar do bom retrospecto, uma derrota acachapante marcou a história do clube mexicano. No fim de julho, a equipe foi goleada pelo Seattle Sounders por 7 a 0, em partida válida pela Leagues Cup. Todos os gols aconteceram no segundo tempo do jogo. O revés foi tratado pela imprensa do país como o maior vexame do clube, e até do futebol mexicano.

O time é comandado pelo argentino Nicolás Larcamón, de 41 anos. O técnico tem passagens por clubes como Huachipato, Puebla e Necaxa. O treinador já teve uma experiência no futebol brasileiro, ao comandar o Cruzeiro em 2024. Pela equipe celeste, foram 14 jogos, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Ele foi vice-campeão mineiro.

O atacante Luka Romero, de 21 anos, é um dos destaques. O jogador já foi chamado de "novo Messi". Em 2020, tornou-se o atleta mais jovem a atuar em uma partida do Campeonato Espanhol, quando vestia a camisa do Mallorca.

O sistema ofensivo do Cruz Azul também conta com dois atacantes perigosos. O mexicano Ángel Sepúlveda e o uruguaio Gabriel Fernández são esperanças de gols do time. No meio-campo, Carlos Rodríguez é peça importante na equipe dirigida por Nicolás Larcamón.

Um jogador do elenco do Cruz Azul já foi campeão em cima do Flamengo. Trata-se do meio-campista argentino Lorenzo Faravelli. Ele defendia o Independiente del Valle em 2023. Naquele ano, o time equatoriano bateu a equipe carioca na decisão da Recopa Sul-Americana.

Para enfrentar o Flamengo, o Cruz Azul não deve contar com o zagueiro Jesús Orozco, que se lesionou na partida contra o Tigres. O defensor é titular da equipe e costuma ser convocado pela seleção do México.

Palavras-chave

futebol

Intercontinental

Cruz Azul

Flamengo
