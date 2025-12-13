Conheça Mayele, artilheiro e destaque do Pyramids, rival do Flamengo no Intercontinental Estadão Conteúdo 13.12.25 13h32 Com quase 50 gols em três temporadas, o atacante Fiston Mayele, de 31 anos, é um dos grandes destaques do Pyramids, do Egito, adversário do Flamengo neste sábado, 13, na Challenge Cup, espécie de semifinal da Copa Intercontinental. A qualidade do jogador da República Democrática do Congo chegou a ser ressaltada pelo técnico Filipe Luís em entrevista coletiva às vésperas da partida. "Mayele foi o jogador determinante no jogo contra o Al-Ahli, talvez seja o jogador mais determinante do Pyramids", disse o comandante do Flamengo. O jogador começou a carreira no futebol aos 25 anos, no AS Vita Club, um dos maiores times da República Democrática do Congo. Depois de uma passagem de destaque no Young Africans, da Tanzânia, ele despertou interesse do Pyramids, que o contratou em 2023. No clube egípcio, Mayele se consolidou como principal atleta do elenco. Em 103 jogos com a camisa do time egípcio, ele tem 49 gols e oito assistências. Na temporada 2025/2026, o atacante soma nove gols e uma assistência em 21 jogos. Com um faro de gol apurado, ele ajudou o Pyramids a conquistar quatro títulos em dois anos: a Copa do Egito na temporada 2023/2024, a Liga dos Campeões da África, a Supercopa da África e a Copa África-Ásia-Pacífico, troféu dado pela Fifa pela vitória nas quartas de final da Copa Intercontinental - em setembro, ele anotou os três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O destaque no Pyramids rendeu a Mayele a convocação para a disputa da Copa Africana de Nações, no Marrocos, que começa a ser disputada a partir do próximo dia 21. Além disso, o atacante também fez parte do grupo que classificou o país para a repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026. Pela seleção congolesa, ele marcou 5 gols em 35 jogos. O Pyramids de Mayele tentará surpreender o Flamengo neste sábado, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, pela Challenge Cup. O vencedor do confronto enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, 17, valendo o título da Copa Intercontinental deste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental Pyramids Flamengo Mayele COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26