Confronto com a polícia e tumultos deixam 70 feridos em Angola na tentativa de ver Messi De acordo com jornais portugueses, a maioria das pessoas se feriu em uma tentativa de forçar a entrada no estádio Estadão Conteúdo 15.11.25 10h42 O sonho de conseguir ver a magia do astro Lionel Messi em campo virou um pesadelo para centenas de torcedores em Luanda. O Instituto de Emergências Médicas de Angola anunciou, neste sábado, que registrou 70 feridos na partida entre a seleção do país africano e a Argentina, na sexta-feira, jogo que marcou as celebrações dos 50 anos da independência de Angola. De acordo com jornais portugueses, a maioria das pessoas se feriu em uma tentativa de forçar a entrada no estádio 11 de Novembro, palco da partida, com capacidade para 50 mil pessoas. A Federação Angolana de Futebol disponibilizou 48 mil ingressos e uma multidão ficou do lado de fora do estádio na esperança de conseguir assistir os atuais campeões do mundo. De acordo com o órgão governamental, 23 torcedores receberam atendimento médico com fraturas, devido a quedas ou por terem sido pisoteados, enquanto outros 47 passaram mal e precisaram de cuidados por causa da superlotação, do calor ou dos tumultos. Ninguém foi detido. Fora do estádio, centenas de torcedores entraram em confronto com a polícia angolana, antes e durante a partida, após serem impedidos de entrar no estádio. Além da falta de ingresso, muitas pessoas foram barradas por usarem chinelos, bonés ou outros itens previamente proibidos, o que provocou a ira dos torcedores. Em campo, no último amistoso do ano, a seleção argentina fechou a temporada 2025 com mais uma vitória, por 2 a 0, com show de Messi, que deu o passe para Lautaro Martínez abrir o placar e fechou o placar no segundo tempo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Angola Argentina Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00