Confronto com a polícia e tumultos deixam 70 feridos em Angola na tentativa de ver Messi

De acordo com jornais portugueses, a maioria das pessoas se feriu em uma tentativa de forçar a entrada no estádio

Estadão Conteúdo

O sonho de conseguir ver a magia do astro Lionel Messi em campo virou um pesadelo para centenas de torcedores em Luanda. O Instituto de Emergências Médicas de Angola anunciou, neste sábado, que registrou 70 feridos na partida entre a seleção do país africano e a Argentina, na sexta-feira, jogo que marcou as celebrações dos 50 anos da independência de Angola.

De acordo com jornais portugueses, a maioria das pessoas se feriu em uma tentativa de forçar a entrada no estádio 11 de Novembro, palco da partida, com capacidade para 50 mil pessoas. A Federação Angolana de Futebol disponibilizou 48 mil ingressos e uma multidão ficou do lado de fora do estádio na esperança de conseguir assistir os atuais campeões do mundo.

De acordo com o órgão governamental, 23 torcedores receberam atendimento médico com fraturas, devido a quedas ou por terem sido pisoteados, enquanto outros 47 passaram mal e precisaram de cuidados por causa da superlotação, do calor ou dos tumultos. Ninguém foi detido.

Fora do estádio, centenas de torcedores entraram em confronto com a polícia angolana, antes e durante a partida, após serem impedidos de entrar no estádio. Além da falta de ingresso, muitas pessoas foram barradas por usarem chinelos, bonés ou outros itens previamente proibidos, o que provocou a ira dos torcedores.

Em campo, no último amistoso do ano, a seleção argentina fechou a temporada 2025 com mais uma vitória, por 2 a 0, com show de Messi, que deu o passe para Lautaro Martínez abrir o placar e fechou o placar no segundo tempo.

