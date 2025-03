Confira como ficaram os grupos da Copa Sul-Americana 2025 com sete times do Brasil

A Copa Sul-Americana 2025 teve seus grupos sorteados nesta segunda-feira pela Conmebol, em Luque, no Paraguai. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians serão os participantes brasileiros nesta edição do torneio.

Datas, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol nos próximos dias. As partidas da Sul-Americana deste ano terão transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+ (streaming). Seis jogos são disputados por cada equipe nessa fase da competição, três como mandante e três como visitante.

Os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Já os segundos colocados de cada chave passam por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. A final da Copa Sul-Americana ainda não tem local definido e deve acontecer no dia 22 de novembro.

CONFIRA OS GRUPOS:

Grupo A - Independiente (ARG), Guaraní (PAR), Nacional Potosí (BOL) e Boston River (URU) Grupo B - Defensa y Justicia (ARG), Universidad Católica (EQU), Cerro Largo (URU) e Vitória Grupo C - América de Cali (COL), Huracán (ARG), Racing (URU) e Corinthians Grupo D - Grêmio, Godoy Cruz (ARG), Sportivo Luqueño (PAR) e Atlético Grau (PER) Grupo E - Cruzeiro, Palestino (CHI), Unión (ARG) e Mushuc Runa (EQU) Grupo F - Fluminense, Unión Española (CHI), Once Caldas (COL) e San José (BOL) Grupo G - Lanús (ARG), Vasco, Academia Puerto Cabello (VEN) e Melgar (PER) Grupo H - Atlético-MG, Caracas (VEN), Cienciano (PER) e Deportes Iquique (CHI)