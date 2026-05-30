Confira a lista atualizada dos campeões da Champions League após o título do PSG A conquista francesa acontece após o time encontrar seu melhor ritmo novamente na reta mais importante da temporada Estadão Conteúdo 30.05.26 17h17 PSG campeão (Foto de Odd Andersen / AFP) A final da Champions League, vencida pelo PSG, realizada neste sábado, em Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, marcou a temporada 2025/2026 do futebol europeu. A equipe francesa superou o Arsenal nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal e conquistou o segundo título de sua história na competição - de forma consecutiva. A conquista francesa acontece após o time encontrar seu melhor ritmo novamente na reta mais importante da temporada, com jogadores como Dembélé, Kvaratskhelia e Doué transformando o sistema ofensivo no grande destaque da equipe comandada por Luis Enrique. O PSG chegou à final após eliminar o Bayern de Munique. Em Paris, os franceses venceram por 5 a 4 em um jogo eletrizante. No jogo de volta, em Munique, os parisienses confirmaram a classificação com um empate em 1 a 1. Além do segundo título do PSG, a conquista representa apenas a terceira taça francesa na história da Champions League. O Olympique de Marselha foi o único outro campeão, na temporada 1992/1993. CONFIRA A LISTA DOS MAIORES CAMPEÕES EUROPEUS Real Madrid: 15 títulos (1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024) Milan: 7 títulos (1962/1963, 1968/1969, 1988/1989, 1989/1990, 1993/1994, 2002/2003 e 2006/2007) Bayern de Munique: 6 títulos (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/2001, 2012/2013 e 2019/2020) Liverpool: 6 (1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005 e 2018/2019) Barcelona: 5 (1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 e 2014/2015) Ajax: 4 (1970/1971, 1971/1972, 1972/1973 e 1994/1995) Inter de Milão: 3 (1963/1964, 1964/1965 e 2009/2010) Manchester United: 3 (1967/1968, 1998/1999 e 2007/2008) Juventus: 2 (1984/1985 e 1995/1996) Benfica: 2 (1960/1961 e 1961/1962) Chelsea: 2 (2011/2012 e 2020/2021) Nottingham Forest: 2 (1978/1979 e 1979/1980) Porto: 2 (1986/1987 e 2003/2004) Paris Saint-Germain: 2 (2024/2025 e 2025/2026) Borussia Dortmund: 1 (1996/1997) Celtic: 1 (1966/1967) Manchester City: 1 (2022/2023) Hamburgo: 1 (1982/1983) Steaua Bucareste: 1 (1985/1986) Olympique de Marselha: 1 (1992/1993) Feyenoord: 1 (1969/1970) PSV: 1 (1987/1988) Aston Villa: 1 (1981/1982) Estrela Vermelha: 1 (1990/1991) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League campeões Paris Saint-Germain COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01